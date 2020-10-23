В Эстонии хотят ввести еще более жесткие ограничения на продажу алкоголя

Чиновники посчитали, что нынешний запрет на ночную продажу алкоголя в барах и ночных клубах, действующий с полуночи до 10 утра, не работает, поскольку предприниматели нашли массу способов его обойти: например, до полуночи клиентам разрешают закупать спиртное в больших количествах или же в заведение пускают по дорогим билетам, в стоимость которых входит условно бесплатный алкоголь.