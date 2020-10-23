Пт, 23.10.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии хотят ввести еще более жесткие ограничения на продажу алкоголя
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В Эстонии хотят ввести еще более жесткие ограничения на продажу алкоголя

Алкоголь. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Министерство экономики решило в дополнение к уже введенному запрету на продажу алкоголя в увеселительных заведениях после полуночи ограничить также и его употребление, пишет Rus.ERR.

Разработанные министерством соответствующие поправки в законодательство были направлены на межведомственное согласование.

Чиновники посчитали, что нынешний запрет на ночную продажу алкоголя в барах и ночных клубах, действующий с полуночи до 10 утра, не работает, поскольку предприниматели нашли массу способов его обойти: например, до полуночи клиентам разрешают закупать спиртное в больших количествах или же в заведение пускают по дорогим билетам, в стоимость которых входит условно бесплатный алкоголь.

В связи с этим министерство предложило ограничить и употребление алкоголя в заведениях, где осуществляется продажа спиртного для употребления на месте.

Надзор за исполнение запрета планируется возложить на плечи местных самоуправлений и полиции.

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