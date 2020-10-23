В Эстонии короновирус посмертно выявлен у двух человек, заразились 53
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1580 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 53 пробы дали положительный результат.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусная инфекция выявлена у 32 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 12, на Сааремаа — один новый случай. В восьми положительных случаях уезд в Регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 37,02.
В Таллинне COVID-19 выявлен у 29 человек. В четырех случаях в Харьюмаа заражение произошло при тесном контакте с носителем вируса. В одном случае COVID-19 был завезен из России. Обстоятельства других заражений устанавливаются. Пыхьяское региональное отделение работает с девятью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — тоже восемь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В первом очаге заболевания в школе насчитывается шесть заболевших. В четвертом очаге на рабочем месте – девять, и в пятом очаге на рабочем месте — шесть инфицированных. Вспышка во второй школе насчитывает пять заболевших, а вспышка во время проведения праздника - десять больных.
Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится 1 600 человек, из которых больны 274.
Из 12 случаев в Ида-Вирумаа четыре связаны с заражением в кругу семьи, в двух случаях заражение произошло в школе и еще в двух — в детском саду. В одном случае человек заболел на рабочем месте, еще в одном — в доме призрения. Также один раз вирус был привезен из страны ЕС. Обстоятельства еще одного заражения устанавливаются. В Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 21 заболевший. Очаг в Силламяэской школе затронул 36 человек, а т.н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 670 человек, из которых заболели 116.
Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся 372 человека, из них 57 больны. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — вспышка на рабочем месте в Выру, охватившей 24 человека, и вспышка на рабочем месте в Йыгевамаа, где заразились 20 человек.
По данным Регистра народонаселения, один новый случай добавился на Сааремаа, обстоятельства заражения устанавливаются. Под наблюдение Ляэнеского регионального отделения более ста человек, из которых заболели 18.
В больничном лечении нуждаются 30 пациентов
По состоянию на утро 23 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 30 человек, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. Трех выписали, одного пациента перевели в нековидное отделение. Открыли две новые истории болезни. В статистику смертей добавили два случая: у 59-летнего мужчины и 82-летней женщины, которые 17 и 18 октября умерли в своих домах, посмертно выявили SARS-CoV-2. Всего в Эстонии скончались 73 заразившихся коронавирусом человека.
На сегодняшний день в больницах завершено 529 случаев заболевания COVID-19 у 515 человек.
По состоянию на 23 октября выздоровели 3 418 человек. Из них истории болезни 2541 человек (74,3%) завершены, у 877 человек (25,7%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии сделано более 249 000 первичных теста, из них 4300 тестов, т.е. 1,7 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Не теряем бдительности
В течение двух недель распространение коронавируса в Эстонии оставалось на стабильном уровне, однако в Европе вирус распространяется быстрыми темпами. По‑прежнему действует рекомендация – путешествовать только в случае крайней необходимости.
Чтобы оставаться физически здоровыми, мы должны ежедневно заботиться и о своем психическом здоровье. Портал Peaasi.ee приглашает всех в течение месяца психического здоровья уделить пристальное внимание своим близким: найти время для разговоров, вместе заняться спортом, отправиться на природу или пойти на прогулку или другие совместные занятия.
Рекомендуется соблюдать дистанцию в общественных помещениях и в общественном транспорте, где мы контактируем с большим количеством людей. Напоминаем, что соблюдение дистанции – один из самых эффективных способов предотвратить заражение.
Маска – это дополнительная защита при сохранении дистанции, хорошей гигиене и использованию мобильного приложения HOIA.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 157 428 раза, 98 человек сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.