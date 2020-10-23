В Эстонии короновирус посмертно выявлен у двух человек, заразились 53

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусная инфекция выявлена у 32 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 12, на Сааремаа — один новый случай. В восьми положительных случаях уезд в Регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 37,02.

В Таллинне COVID-19 выявлен у 29 человек. В четырех случаях в Харьюмаа заражение произошло при тесном контакте с носителем вируса. В одном случае COVID-19 был завезен из России. Обстоятельства других заражений устанавливаются. Пыхьяское региональное отделение работает с девятью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — тоже восемь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В первом очаге заболевания в школе насчитывается шесть заболевших. В четвертом очаге на рабочем месте – девять, и в пятом очаге на рабочем месте — шесть инфицированных. Вспышка во второй школе насчитывает пять заболевших, а вспышка во время проведения праздника - десять больных.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится 1 600 человек, из которых больны 274.

Из 12 случаев в Ида-Вирумаа четыре связаны с заражением в кругу семьи, в двух случаях заражение произошло в школе и еще в двух — в детском саду. В одном случае человек заболел на рабочем месте, еще в одном — в доме призрения. Также один раз вирус был привезен из страны ЕС. Обстоятельства еще одного заражения устанавливаются. В Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 21 заболевший. Очаг в Силламяэской школе затронул 36 человек, а т.н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 670 человек, из которых заболели 116.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся 372 человека, из них 57 больны. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — вспышка на рабочем месте в Выру, охватившей 24 человека, и вспышка на рабочем месте в Йыгевамаа, где заразились 20 человек.

По данным Регистра народонаселения, один новый случай добавился на Сааремаа, обстоятельства заражения устанавливаются. Под наблюдение Ляэнеского регионального отделения более ста человек, из которых заболели 18.

В больничном лечении нуждаются 30 пациентов