Резервисты возмущены мытарствами брата по оружию в Эстонии

Переводчик эстонского военного контингента в Афганистане Омар живет и учится в Эстонии по студенческой визе, которая, как утверждают чиновники, запрещает зарабатывать на пропитание. А без этих средств Омар опасается быть высланным в Афганистан, где его жизнь может оказаться под угрозой. Помогающие ему эстонские братья по оружию возмущены, что Эстония загнала Омара в безвыходную ситуацию, пишет Postimees.
Башеер Ахмад Омарзай – 27-летний магистрант политических наук Тартуского университета, молодой человек из Афганистана, которого в 2011 году в провинции Гильменд жизнь свела с эстонцами. Знающий английский язык афганец в 2011-2013 годах был очень нужен нашим солдатами миссии как переводчик.
Когда наш военный контингент вместе с британским подразделением, в состав которого эстонцы входили, в 2013 году вывели из Афганистана, многие местные работники, в том числе переводчики, имели возможность уехать вместе с британцами. Это уже давняя традиция старой колониальной страны, что местные жители, у которых имеются заслуги, могут уехать вместе с уходящими подразделениями. Тем более что возвращение назад практически исключено, поскольку сотрудничество с военными может принести преследования и поставить жизнь под угрозу.
У Эстонии такой традиции нет, а желание Омара (так он сам чаще всего называет себя) отправиться в Эстонию поначалу вызвало неразбериху среди чиновников. И хотя эстонские военные считают Омара своим братом по оружию, которого ни в коем случае нельзя бросать, бюрократия продлилась годами, и только в 2016 году Омар получил разрешение, чтобы приехать в Эстонию на учебу.
В 2019 году Омар получил в Европейском университете диплом бакалавра в международных отношениях, и той же осенью поступил на магистратуру в Тартуский университет.
Омар совершил много ошибок
Хорошо знающие Омара офицеры-резервисты рассказали, что в конце 2019 года и в начале 2020 года он совершил в учебе много ошибок. Когда в университете началась сессия, студентам дали возможность сдать часть экзаменов еще в декабре. Омар хотел сдавать экзамены в январе, поскольку уже решил отправиться на родину, жениться и приехать назад с женой, надеясь, что вернется к 15 января. Учебный консультант проблемы в этом не усмотрел, если все экзамены будут сданы вовремя.
В рождественский период Омар работал особенно много, чтобы заработать денег, спокойно отпустив коллег на праздники. В конце декабря он улетел в Кабул. Но женитьба потребовала времени и, поскольку интернет-соединение в Кабуле было слабым, он мог только читать электронные письма и отвечать на послания из университета, что постарается успеть вовремя. В учебную среду университета он войти не мог.
Ближайшее к Кабулу эстонское посольство находится в индийском Дели, куда молодая пара отправилась для регистрации брака, чтобы получить визу и для жены и вместе улететь в Таллинн. Поскольку Омар не подал вовремя заявление о продлении срока сессии, его эксматрикулировали, о чем он узнал лишь в Дели, получив доступ к э-системе университета.
Процесс оформления визы тоже потребовал времени, и в итоге Эстония отказала жене Омара в праве приехать в страну. В феврале ему пришлось лететь в Таллинн одному – его студенческая виза еще действовала.
Когда Омар приехал сюда, Департамент полиции и погранохраны инициировал процесс прекращения его визы, поскольку студентом он больше не являлся. Кроме того, Омару предъявили претензию, что он недостаточно здесь адаптировался, поскольку не участвовал в адаптационной программе. То, что Омар находился в тесном общении с эстонскими офицерами-резервистами, показателем для чиновников не являлось.
Снова поступил в университет
Омар – это пример успешного мигранта, прибывшего в Эстонию издалека, поскольку у него здесь создалась сильная социальная сеть, в которую он входит и которая его поддерживает. В то время, когда он не мог работать, друзья собирали деньги и всячески ему помогали. Чаще всего именно социализация в новом месте является самым большим камнем преткновения.
Товарищи помогли с правовой помощью, поэтому Омар через суд смог в рамках правовой защиты и благодаря коронавирусному карантину продлить свое пребывание в стране до 28 августа и в это же время поступить на магистратуру Тартуского университета.
В какой-то момент суд признал решение полиции об аннулировании студенческой визы Омара правомерным.
После этого Омар подал новое визовое ходатайство для продолжения обучения в Тарту. «Я получил учебную визу, хотя все мои однокашники, такие же иностранные студенты Евроакадемии, получили для обучения на магистратуре вид на жительство, который позволяет работать и зарабатывать на проживание. Только я почему-то остался без нее!» - не понимает Омар.
До конца июня он жил в Таллинне и работал, таким образом, зарабатывая себе на хлеб. С июля он стал студентом политологии ТУ и переехал в Тарту.
Когда началась учеба, выяснилась следующая проблема: он не может платить плату за обучение. Раньше с этим ему помогало Министерство иностранных дел. После длительных переговоров МИД согласился и в этот раз оплатить обучение Омара. Для студентов из Афганистана имеется дотационный фонд. Но дотация не содержит в себе деньги на проживание, которые у Омара должны быть свои. Теперь, когда обучение длится уже два месяца, притом, что преподаватели хорошо оценивают успеваемость молодого мужчины, чиновники Департамента полиции и погранохраны обнаружили, что на счету Омара не хватает денег, чтобы покрывать расходы на проживание.
Омар сказал, что очень хочет зарабатывать сам. На это чиновники уверенно ответили «нет», поскольку условия визы не позволяют ему работать. По закону таких ограничений нет, но один член правящей коалиции подал такой законопроект.
Это друзья и помощники Омара считают несправедливым, поскольку Омар приехал из закрытой страны: для проживания здесь у него должны быть деньги, но работать, чтобы они были, ему нельзя.
В то же время МИД уже оплатил обучение Омара. Друг Омара – дорожный инженер Айн Кендра – заверяет, что Омар отличный студент и, конечно, должен продолжать обучение.
В Афганистан с докторской степенью
Омар понял, что его учебная виза будет аннулирована, и самое позднее 25 октября он должен покинуть Эстонию.
Департамент полиции и погранохраны заверил Postimees, что высылка Омара в повестке дня не стоит, и он находится на территории Эстонии законно. А производстве департамента находится ходатайство Омара о предоставлении вида на жительство, но решения по нему еще не принято.
Омар говорит, что если ему позволят защитить и докторскую работу, то в зависимости от ситуации на родине, он хотел бы вернуться в Афганистан: «Однако новости из Афганистана сейчас не кажутся хорошими». В результате последних мирных переговоров большую роль там сейчас приобрели Талибан и ислам, которые ограничивают как политическое развитие страны, так и право женщин на получение образования.
«Вместо возвращения туда целесообразнее было бы, наверное, поддерживать связь с единомышленниками и готовить крупные изменения, после чего и откроется возможность вернуться на родину, - предположил Омар. – Сотрудничество с талибами, вероятнее всего, ограничено, поскольку я работал переводчиком у сил НАТО, а значит, моя безопасность в Афганистане сейчас не гарантирована».
До тех пор, пока возвращение на родину не станет разумным, Омарсобирается сосредоточиться на получении в Эстонии, по его словам, лучшего в западных странах образования и подготовке, надеясь в то же время хотя бы немного помогать с деньгами своей семье.
«Это предполагает, прежде всего, вклад в образование, чтобы можно было претендовать на хорошую работу», - сказал Омар.
Пока ситуация на родине остается нестабильной, Омар, по его словам, хотел бы жить с семьей в Эстонии. Его жена Меена хотела бы учиться и работать в сфере медицины. Омар говорит, что со своим владением языками и знаниями он мог бы быть полезен Эстонии при анализе политики у него на родине, и помогая предприятиям, которые ищут там рынок.
Найдем разумное решение
Это еще один случай, когда за бюрократией не виден человек. Высылка бывшего переводчика эстонского контингента, то есть его отправка в Афганистан может поставить под угрозу его жизнь и здоровье. В какую сторону пойдет Афганистан завтра, сказать точно невозможно.
Омар бросит учебу. Введение имущественной квоты для студентов и ее исполнение относится к временам пары столетий назад.
Страхи иностранцев в Эстонии увеличились именно из-за бесконтрольного и местами безответственного выбора слов членами нынешнего правительства. Надеюсь, для поддержки своего переводчика в Афганистане служившие с ним военные инициируют сбор средств и к нему присоединятся все, кто понимает в какой опасной ситуации оказался бывший переводчик. Разумное решение могли бы найти и работники Департамента полиции и погранохраны.