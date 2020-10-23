Резервисты возмущены мытарствами брата по оружию в Эстонии

Омар говорит, что если ему позволят защитить и докторскую работу, то в зависимости от ситуации на родине, он хотел бы вернуться в Афганистан: «Однако новости из Афганистана сейчас не кажутся хорошими». В результате последних мирных переговоров большую роль там сейчас приобрели Талибан и ислам, которые ограничивают как политическое развитие страны, так и право женщин на получение образования.

«Вместо возвращения туда целесообразнее было бы, наверное, поддерживать связь с единомышленниками и готовить крупные изменения, после чего и откроется возможность вернуться на родину, - предположил Омар. – Сотрудничество с талибами, вероятнее всего, ограничено, поскольку я работал переводчиком у сил НАТО, а значит, моя безопасность в Афганистане сейчас не гарантирована».

До тех пор, пока возвращение на родину не станет разумным, Омарсобирается сосредоточиться на получении в Эстонии, по его словам, лучшего в западных странах образования и подготовке, надеясь в то же время хотя бы немного помогать с деньгами своей семье.

«Это предполагает, прежде всего, вклад в образование, чтобы можно было претендовать на хорошую работу», - сказал Омар.

Пока ситуация на родине остается нестабильной, Омар, по его словам, хотел бы жить с семьей в Эстонии. Его жена Меена хотела бы учиться и работать в сфере медицины. Омар говорит, что со своим владением языками и знаниями он мог бы быть полезен Эстонии при анализе политики у него на родине, и помогая предприятиям, которые ищут там рынок.

Найдем разумное решение

Это еще один случай, когда за бюрократией не виден человек. Высылка бывшего переводчика эстонского контингента, то есть его отправка в Афганистан может поставить под угрозу его жизнь и здоровье. В какую сторону пойдет Афганистан завтра, сказать точно невозможно.

Омар бросит учебу. Введение имущественной квоты для студентов и ее исполнение относится к временам пары столетий назад.

Страхи иностранцев в Эстонии увеличились именно из-за бесконтрольного и местами безответственного выбора слов членами нынешнего правительства. Надеюсь, для поддержки своего переводчика в Афганистане служившие с ним военные инициируют сбор средств и к нему присоединятся все, кто понимает в какой опасной ситуации оказался бывший переводчик. Разумное решение могли бы найти и работники Департамента полиции и погранохраны.