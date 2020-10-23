Купить, обменять или подарить недвижимость: важные нюансы договоров

«В прошлом году, по данным Земельного департамента, на договоры дарения пришлось почти 13 процентов от общего количества сделок с недвижимостью, что является довольно большой долей. По предварительным данным, в этом году цифры будут примерно такими же», - комментирует руководитель City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

«Договор дарения недвижимости может показаться просто красивым жестом, но, согласно Обязательственно-правовому закону, в нем есть свои нюансы, вплоть до того, что даритель может отступить от договора. Я однозначно рекомендую сторонам прояснить эту часть перед тем, как обращаться к нотариусу, - предлагает Ноппель-Кокеров. - Также стоит иметь в виду, что при отчуждении подаренной недвижимости требуется уплатить подоходный налог».

В советское время, когда рынка недвижимости не существовало, единственной возможностью поменять жилье был обмен квартир. «В настоящее время происходит в среднем 400-600 обменов в год, что составляет лишь около одного процента от общего количества сделок с недвижимостью», - сказала Ноппель-Кокеров.

Сегодня подходящего варианта для обмена приходится ждать очень долго. По словам Ноппель-Кокеров, самый быстрый способ поменять жилую площадь на меньшую или большую или изменить ее местоположение - сделка купли-продажи.