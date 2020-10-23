Пт, 23.10.2020
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Анди Мейстер
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  • Купить, обменять или подарить недвижимость: важные нюансы договоров

Купить, обменять или подарить недвижимость: важные нюансы договоров

Недвижимость можно купить, получить в подарок или обменять.

ФОТО: Shutterstock

Чаще всего на рынке недвижимости совершаются сделки купли-продажи, но есть еще два типа нотариальных сделок, о которых говорят довольно редко – это дарение и обмен.

«В прошлом году, по данным Земельного департамента, на договоры дарения пришлось почти 13 процентов от общего количества сделок с недвижимостью, что является довольно большой долей. По предварительным данным, в этом году цифры будут примерно такими же», - комментирует руководитель City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

«Договор дарения недвижимости может показаться просто красивым жестом, но, согласно Обязательственно-правовому закону, в нем есть свои нюансы, вплоть до того, что даритель может отступить от договора. Я однозначно рекомендую сторонам прояснить эту часть перед тем, как обращаться к нотариусу, - предлагает Ноппель-Кокеров. - Также стоит иметь в виду, что при отчуждении подаренной недвижимости требуется уплатить подоходный налог».

В советское время, когда рынка недвижимости не существовало, единственной возможностью поменять жилье был обмен квартир. «В настоящее время происходит в среднем 400-600 обменов в год, что составляет лишь около одного процента от общего количества сделок с недвижимостью», - сказала Ноппель-Кокеров.

Сегодня подходящего варианта для обмена приходится ждать очень долго. По словам Ноппель-Кокеров, самый быстрый способ поменять жилую площадь на меньшую или большую или изменить ее местоположение - сделка купли-продажи.

По ее словам, спрос на обмен настолько мал, что на порталах недвижимости нет для этого отдельного раздела. Возможность обмена обычно указывается только в общей информации об объекте недвижимости.

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