Исследование: навигационные устройства используют 85% эстонских водителей

Многие используют встроенные в машину навигаторы, но чаще всего водители полагаются на мобильные телефоны.

По словам руководителя экспертной группы If Kindlustus Марион Мейус, водители делятся на три группы: одни используют навигационные устройства ежедневно, другие только в незнакомых районах или маршрутах, а третьи совсем не пользуются ими.

"Если 15% водителей никогда не пользуются навигаторами, то 13% используют их ежедневно. Остальные пользуются навигационными устройствами только в незнакомых местах. Также молодые водители используют подобные устройства более активно", - объяснила Мейус.

Исследование показало, что среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет навигационные устройства используют 95%, а среди водителей возрастом от 55 до 65 лет этот показатель составляет 74%.

По регионам можно выделить Северную Эстонию и Таллинн, где ежедневно навигационными устройствами пользуются 18% водителей, тогда как в Южной Эстонии этот показатель составляет 6%.