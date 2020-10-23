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Формально аборты в Польше все еще разрешены. Однако решение Конституционного суда страны сделало невозможным прерывание беременности в случае дефектов у плода - а 98% абортов в Польше проводилось именно по этим показаниям.

Судьи признали несоответствующим Конституции положение законодательства, которое разрешало женщине прервать беременность в случае обнаружения у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

Этим положением обосновывалось примерно 98% абортов, которые легально провели в стране в прошлом году.

Активисты и правозащитники, протестовавшие против ужесточения законодательства, заявляют, что последствием такого решения Конституционного суда станет дальнейшее нарастание в Польше "абортивного подполья", а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи польских женщин.

Триумф или траур?

Решение Конституционного суда приветствовали представители правых и консервативных сил, которые составляют немалую часть сторонников нынешней польской власти.

"Сегодня в память о святом Иоанне Павле II на Его Родине цивилизация Жизни торжествует над цивилизацией Смерти. 22 октября 2020 года войдет в историю. Мы кончаем с убийством беззащитных, с наследием тоталитарных режимов ХХ века", - написал в "Твиттере" депутат польского сейма Томаш Жимковский.

"Решение о том, заводить ребенка или нет, нужно принимать до того, как ребенок появится - осознавая все последствия этого, то есть, например, учитывая, что в будущем ребенок может заболеть… Убийство детей по причине подозрения на их инвалидность признано не соответствующим конституции!!!" - написала юрист и писательница Магдалена Кожеква-Калишук.

противник абортов Getty Images Несколько десятков противников абортов призывали судей Конституционного суда принять решение, фактически ставящее аборты вне закона

Противники решения реагировали на него не менее эмоционально.

"Ад для женщин. Вот что означает сегодняшний приговор политизированного Конституционного суда", - написала вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блонская.

"После сегодняшнего решения Конституционного суда Польша стала первым халифатом Европы", - считает журналист Витольд Гловацкий.

"Вброс темы абортов и решение псевдосуда по этому делу в разгар бушующей эпидемии - это больше чем цинизм. Это политическая подлость", - написал бывший премьер-министр Польши, глава Европейской народной партии Дональд Туск.

А правозащитница Марта Лемпарт призвала всех несогласных с решением Конституционного суда выражать свои эмоции в 30-секундных видеороликах, размещая их в интернете с хэштегом #PowiedzCoMyślisz (СкажиЧтоДумаешь).

Конец компромисса

Польское законодательство об абортах и до принятия этого решения было одним из самых суровых в Европе.

До сегодняшнего дня в стране действовал так называемый "абортивный компромисс".

В начале 90-х, после падения коммунистического режима, в Польше бушевала острая дискуссия на тему допустимости абортов в новом государстве.

Чрезвычайно влиятельная в этой стране католическая церковь и консервативные политические круги выступали за полный запрет абортов. Левые и либеральные партии протестовали против законодательного запрета искусственного прерывания беременности.

В результате в 1993 году был принят закон о планировании семьи, охране плода и условиях допустимости прерывания беременности.

В этом законе перечислялись три условия легальности аборта:

если беременность представляет угрозу жизни или здоровью матери,

если медицинское освидетельствование покажет наличие у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни,

если беременность наступила в результате уголовно наказуемого деяния.

Такие положения законодательства привели к появлению в Польше явления "абортивного туризма" - поездок с целью аборта в другие европейские государства, а также к существованию в стране "абортивного подполья".

вешалка Getty Images Вешалка в Польше - один из символов протеста. Когда-то именно проволочные вешалки женщины использовали, чтобы самостоятельно избавиться от нежелательной беременности

По данным министерства здравоохранения Польши, в прошлом году в стране было проведено 1116 операций по искусственному прерыванию беременности. Согласно неофициальным оценкам, количество нелегальных операций и абортов, которые польки провели за пределами страны, может быть в десятки раз больше.

Так или иначе, условия "абортивного компромисса" не устраивали ни одну из его сторон.

Правозащитники, феминистки и левые партии выступали за либерализацию законодательства об абортах - в частности, за разрешение проводить такие операции "по социальным причинам".

Правые и консервативные круги, близкие к католической церкви, наоборот, требовали ужесточить законодательство или даже полностью запретить проведение абортов в Польше.

На протяжении последних пяти лет власть в Польше принадлежит консервативной партии "Право и справедливость". Несмотря на то, что в ее избирательных программах не было и нет обещаний, касающихся законодательства об абортах, видные представители "Права и справедливости" много раз высказывались за его ужесточение.

В 2016 году в парламент внесли законопроект, запрещающий проведение абортов из-за дефектов плода и предусматривающий пятилетнее заключение для женщины, сделавшей незаконный аборт, и для врача, который провел операцию. Ответом стали многотысячные акции протеста по всей Польше. Их участницы были одеты в черное - в знак траура по своим репродуктивным правам.

Массовые протесты вынудили правящую партию отказаться от рассмотрения этого проекта.

Но уже в 2017 году в польский парламент попал похожий проект - он уже не грозил тюрьмой женщинам и врачам, но все так же запрещал аборты по причинам дефектов плода.

Сейм взялся за его рассмотрение только в апреле этого года. Противники ужесточения законодательства были возмущены: важный для польского общества проект появился в повестке дня сейма неожиданно, а его рассмотрение во время пандемии коронавируса делало невозможными массовые протесты - главное оружие защитников прав женщин.

Впрочем, после бурной дискуссии сейм отправил тот проект на доработку.

"Права человека"

В этой ситуации противники абортов решили пойти другим путем.

119 депутатов сейма, представляющих правые и консервативные силы, обратились в Конституционный суд Польши с просьбой признать неконституционным положение закона от 1993 года о допустимости проведения аборта в случае, если пренатальные обследования покажут высокую вероятность тяжелого и неотвратимого дефекта плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни.

Авторы представления утверждали, что это положение легализуют евгенические практики относительно еще не родившегося ребенка и нарушает его право на жизнь и достоинство личности.

Из их выступлений во время рассмотрения этого вопроса в суде следовало, что, по их мнению, Конституция Польши защищает права человека с момента его зачатия, а отнюдь не рождения. Соответственно, к тяжелым дефектам плода нужно относиться так же, как к тяжелым болезням уже родившихся людей.

"Права человека не могут быть привилегией здоровых людей", - заявил в суде, аргументируя свою точку зрения, один из инициаторов представления, депутат сейма от "Права и справедливости" Бартоломей Врублевский.

активистка Getty Images "Пусть решения о матках принимают люди с матками": участница пикета намекает на то, что среди 15 судей Конституционного суда Польши только две женщины

"Я разговаривал с неонатологами. Проблема состоит в том, что пренатальные исследования очень часто неточны. Регулярно рождаются здоровые дети, о которых допускалось, что они будут больными. Независимо от того, один доктор проведет исследование или трое, объективные трудности остаются", - продолжал он.

Один из судей Конституционного суда, очевидно, прогнозируя волну протестов после решения по этому поводу, спросил у инициаторов представления, почему парламент, в котором "Право и справедливость" контролирует большинство, не может просто изменить не устраивающие ее положения закона.

"Любое решение парламента можно отменить, изменить. Решение Конституционного суда - это более сильный элемент изменения, поскольку его нельзя отменить законом", - отвечал Врублевский.

Автопротесты

Всю неделю перед решающим заседанием Конституционного суда активисты выражали протест против предполагаемого решения.

Организация демонстраций была проблематичной: вся Польша с недавнего времени находится в "красной" эпидемиологической зоне - в четверг власти заявили, что за прошедшие сутки коронавирус обнаружен у более 12 тысяч человек.

В этой ситуации большинство акций против ужесточения законодательства об абортах проводились в форме автопробегов.

Кроме того, неравнодушные граждане писали письма на адрес Конституционного суда.

Активистка Getty Images "Аборт был, аборт есть, аборт будет", утверждают активистки

"Призвание врача - приносить облегчение тем, кто страдает… Отмена допустимости прерывания беременности поставит врачей в ситуацию, когда они будут вынуждены приносить или продолжать страдания [беременных женщин] против воли своих пациенток, осознавая возможные осложнения", - говорится в открытом письме, под которым подписалось более 800 польских медиков.

В соцсетях появились десятки постов с хэштегами #powiedzkomus (Скажи кому-то) и #wyroknakobiеty (Приговор женщинам), авторы которых протестовали против вероятного решения Конституционного суда.

Во время заседания КС возле его здания проходили сразу две акции. Десятки полицейских по мере возможности пытались развести противников абортов и сторонников либерализации законодательства - впрочем, время от времени между активистами происходил стычки.