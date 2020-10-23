Начался сбор идей для составления общей планировки города Нарвы

Новая общая планировка города будет подготовлена с целью создания условий для развития города до 2035 года. По словам Кайе Энно, директора Департамента архитектуры и городского планирования, необходимо выяснить, что нужно Нарве и что нужно нарвитянам.

«Начался очень важный период для города Нарвы: мы вместе с горожанами хотим задуматься, каким мы хотим видеть родной город через 10-15 лет? Что нужно изменить и что нового нужно сделать, чтобы люди всех возрастов захотели жить в Нарве? Какая она - Нарва мечты?» - спрашивает Кайе Энно.

Приложение доступно на русском языке https://arcg.is/34e3N5m и на эстонском языке https://arcg.is/CLbbu и будет в открытом доступе до конца 2021 года, пока не будет подготовлено эскизное решение общей планировки города Нарва.

При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь в Департамент архитектуры и городского планирования Нарвской городской управы narvaplan@narva.ee, tel.359 9050.