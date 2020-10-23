ФОТО ⟩ Иностранцы проявляют большой интерес к эстонскому острову "Земля птичьего помета"

«Мы сами удивляемся, что стали посредниками в продаже острова с таким необычным названием. Поступает очень много запросов из разных стран, интерес к острову очень большой. Это уникальный остров и в том смысле, что частные острова так дешево в других частях земного шара не продаются», - говорит Тийа Сооалусте, представитель международной фирмы по продаже недвижимости Sotheby.

Линнуситамаа. ФОТО: KV.EE

Название острова восходит к XVI веку: моряки того времени видели вдоль скалистой береговой линии огромные груды птичьего помета. Сначала появилось насмешливое прозвище - Земля птичьего г...на, которое позже превратилось в официальный топоним Linnusitamaa.

К сожалению, желающих купить остров для строительства на нем дачи, придется разочаровать: согласно Закону об охране природы строительство новых зданий и сооружений в зоне запрета на строительство запрещено, а под зону запрета в данном случае подпадает весь остров. На Земле птичьего помета разрешается строить только здания, связанные с охраной природы, да и то по разрешению государства.

Линнуситамаа. ФОТО: KV.EE

Остров получил всемирную известность благодаря New York Times. 18 января 1906 года издание писало, что в вихре русской революции несколько островов в Балтийском море объявили себя независимыми республиками. Газета серьезно написала, что Линнуситамаа - самая маленькая республика в мире и ее уже возглавляет второй по счету президент, некто по имени г-н Янеэнсон.