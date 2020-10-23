Tallink установит в своих такси новые защитные перегородки.

В самом начале кризиса, вызванного распространением коронавируса, автомобили компании Tallink Takso были оборудованы прозрачными перегородками, отделяющими водителя от пассажира. В ближайшие недели перегородки заменят на более прочные экраны из оргстекла – собственную разработку компании.
«Перегородка обеспечивает безопасность клиента и водителя. Вопреки нашим весенним прогнозам, защитные экраны из такси исчезнут нескоро. Напротив, они стали привычным элементом общественного транспорта», – отметил член правления Tallink Takso Тыну Уусмаа.
«В последние месяцы мы занимались поиском новых, более долговечных и прочных решений, испытывая разные варианты. Главным нашим требованием к экранам было то, чтобы они были удобны и для клиента, и для водителя. Мы готовы предложить разработанный продукт и другим перевозчикам, если они проявят интерес», – сказал Уусмаа.
Перегородки производятся в соответствии с размерами салона, в Tallink Takso преимущественно используются автомобили Škoda Octavia на газе. За поверхностью выполненного из прочного оргстекла экрана несложно ухаживать, поддерживая чистоту в салоне.