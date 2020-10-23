Tallink установит в своих такси новые защитные перегородки.

«В последние месяцы мы занимались поиском новых, более долговечных и прочных решений, испытывая разные варианты. Главным нашим требованием к экранам было то, чтобы они были удобны и для клиента, и для водителя. Мы готовы предложить разработанный продукт и другим перевозчикам, если они проявят интерес», – сказал Уусмаа.