Коалиция спасена! Покойтесь с миром…

Хотелось быть оптимистом и верить: хорошо, что нынешний скандал в относительно благородном семействе, именуемом правящей коалицией, как ни неприятна эта история сама по себе, случился именно сейчас, когда до предполагаемого референдума о семье и браке остается еще целый год.
Значит, будет время собраться с мыслями и найти разумное решение. Но стакан, только что видевшийся наполовину полным, оказался уже наполовину пустым. В четверг вечером, на импровизированной пресс-конференции лидеров правящего триумвирата (хоть и в несколько усеченном виде) председатель правительства Юри Ратас торжественно объявил, что все три правительственных партнера готовы продолжить работу в коалиции. Март Хельме (EKRE) не уйдет в отставку и коалиционный договор остается в силе, что означает, что референдум о браке состоится. Победила дружба.
За деревьями все-таки стоит лес
Сложившаяся ситуация со всей определенностью показала, что противоречия, периодически раздирающие нашу коалиционную «птицу-тройку», носят не эстетический, а, со всей очевидностью, системный характер. Что вполне укладывается в клиническую картину течения шизофрении, когда временные ремиссии, раз от раза сокращаясь, сопровождаются всё более частыми и более тяжелыми обострениями. Сегодняшнее в этом смысле особо симптоматично.
Больше всего с самого начала нынешнего скандала раздражало то обстоятельство, что критики Марта Хельме в своих высказываниях о его интервью изданию DW зацикливались на второстепенных деталях, оставляя за скобками фундаментальные положения этого, без преувеличения, программного выступления.
При внимательном прочтении его текста, например, нетрудно убедиться, что ловкий политик ни словом, ни звуком не предлагает никого никуда высылать из нашей страны. Его реплика по поводу Швеции – это ответ на вопрос журналиста, не боится ли его собеседник: «Что, набегут геи и затопят эстонскую нацию?». Вслед за чем Хельме и говорит: «Пусть бегут в Швецию. Там все на них смотрят более вежливо». То есть явно речь идет о гипотетическом «набеге» извне и о желании перенаправить этот приток в другое место…
Таким образом, легко опровергаемые обвинения в противоправных намерениях, а тем более действиях, по адресу главы МВД становятся мелочными и неубедительными. Конечно, следующая реплика Хельме о том, что он, действительно, смотрит на представителей сообщества нетрадиционной сексуальной ориентации недружелюбно, не делает ему чести. Но, в конце концов, это его сугубо личное дело. И даже членство в правительстве, хоть бы и в роли руководителя одного из «силовых» ведомств и первого вице-премьера, не отменяет его права иметь собственное мнение. А публичное высказывание такого негативного отношения к одному из меньшинств хоть и не отвечает цивилизованным понятиям об этике, но все-таки является фактом его биографии, а не поводом для решений в рамках юрисдикции. Ну, такие у этого человека понятия об этике…
От перемены мест слагаемых…
Тогда как действительно антиконституционные аспекты складывающегося статус-кво по-прежнему остаются в тени. И даже соцдемы, менее чем за месяц до этого поднимавшие вопрос о неконституционности готовящегося референдума, на сей раз предпочли увязнуть в мелочах.
А главная опасность остается вне поля зрения участников дискуссии: за редкими и чахлыми деревцами юридически малосостоятельных обвинений в гомофобии теряется густой темный лес, терпеливо и бережно взращиваемый инициаторами референдума по поводу брачной реформы, о необходимости которого (и которой) всё время говорили консервативные народники.
Сама по себе попытка законодательно, и даже не просто законодательно, а на уровне Конституции, закрепить жестко сформулированную дефиницию брака как союза между одним мужчиной и одной женщиной, логическим образом влечет за собой необходимость денонсировать или признать юридически ничтожным, недавно принятый закон о совместном проживании как не соответствующий Основному закону государства.
Дальнейшее – дело техники. Где не разрешены однополые браки, там ничто не мешает признать преступлением уже само по себе отклонение от общепринятых норм в сексуальной сфере. То есть речь идет об открыто декларируемом стремлении: подменить один из базовых, стержневых принципов демократии – разрешено всё, что не запрещено, – диаметрально противоположным: всё, что не разрешено – то запрещено!
Филология и обществоведение – это не математика, в них от перемены мест слагаемых сумма не просто изменяется, она изменяется радикально.
На этом фоне в авральном режиме принятое решение – не оттягивать решение вопроса еще на целый год, дав ему дозреть, а провести референдум как можно скорее, выглядит капитулянтством. Криминальный аборт признан более предпочтительным, чем нормальное течение беременности и родов.
При общении с журналистами вечером четверга Ратас старался сохранить лицо: «Я определенно хочу, чтобы эта коалиция сохранилась и сегодня, по моим ощущениям, этого хотят все три стороны. Каждый должен сделать шаг назад, чтобы найти желаемый компромисс. Я верю, что все это хотят сделать».
Лидер партии «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер, хоть и вяло и не очень убедительно, эту веру поддержал. Получить комментарий от главы EKRE не удалось: он ушел незаметно, «по-английски». Своей цели он добился: Хельме-старший в министрах остается, референдум состоится. Какие еще нужны комментарии?
…Вернувшись в конце сентября 1938 года из Мюнхена, британский премьер-министр сэр Невилл Чемберлен помахал перед публикой, встречавшей его на лондонском аэродроме, подписанным соглашением между Англией, Францией, Германией и Италией о разделе Чехословакии со словами: «Господа, я привёз мир для нашего поколения». Через год асы Люфтваффе забрасывали английские города бомбами.
В общем, казнь состоится при любой погоде. После расстрелов – танцы. Вход свободный, явка строго обязательна. Здравый смысл не наказуем, но и не обязателен.