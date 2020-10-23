Коалиция спасена! Покойтесь с миром…

Значит, будет время собраться с мыслями и найти разумное решение. Но стакан, только что видевшийся наполовину полным, оказался уже наполовину пустым. В четверг вечером, на импровизированной пресс-конференции лидеров правящего триумвирата (хоть и в несколько усеченном виде) председатель правительства Юри Ратас торжественно объявил, что все три правительственных партнера готовы продолжить работу в коалиции. Март Хельме (EKRE) не уйдет в отставку и коалиционный договор остается в силе, что означает, что референдум о браке состоится. Победила дружба.

За деревьями все-таки стоит лес

Сложившаяся ситуация со всей определенностью показала, что противоречия, периодически раздирающие нашу коалиционную «птицу-тройку», носят не эстетический, а, со всей очевидностью, системный характер. Что вполне укладывается в клиническую картину течения шизофрении, когда временные ремиссии, раз от раза сокращаясь, сопровождаются всё более частыми и более тяжелыми обострениями. Сегодняшнее в этом смысле особо симптоматично.

Больше всего с самого начала нынешнего скандала раздражало то обстоятельство, что критики Марта Хельме в своих высказываниях о его интервью изданию DW зацикливались на второстепенных деталях, оставляя за скобками фундаментальные положения этого, без преувеличения, программного выступления.

При внимательном прочтении его текста, например, нетрудно убедиться, что ловкий политик ни словом, ни звуком не предлагает никого никуда высылать из нашей страны. Его реплика по поводу Швеции – это ответ на вопрос журналиста, не боится ли его собеседник: «Что, набегут геи и затопят эстонскую нацию?». Вслед за чем Хельме и говорит: «Пусть бегут в Швецию. Там все на них смотрят более вежливо». То есть явно речь идет о гипотетическом «набеге» извне и о желании перенаправить этот приток в другое место…

Таким образом, легко опровергаемые обвинения в противоправных намерениях, а тем более действиях, по адресу главы МВД становятся мелочными и неубедительными. Конечно, следующая реплика Хельме о том, что он, действительно, смотрит на представителей сообщества нетрадиционной сексуальной ориентации недружелюбно, не делает ему чести. Но, в конце концов, это его сугубо личное дело. И даже членство в правительстве, хоть бы и в роли руководителя одного из «силовых» ведомств и первого вице-премьера, не отменяет его права иметь собственное мнение. А публичное высказывание такого негативного отношения к одному из меньшинств хоть и не отвечает цивилизованным понятиям об этике, но все-таки является фактом его биографии, а не поводом для решений в рамках юрисдикции. Ну, такие у этого человека понятия об этике…

От перемены мест слагаемых…

Тогда как действительно антиконституционные аспекты складывающегося статус-кво по-прежнему остаются в тени. И даже соцдемы, менее чем за месяц до этого поднимавшие вопрос о неконституционности готовящегося референдума, на сей раз предпочли увязнуть в мелочах.