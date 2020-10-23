В Литве за сутки зарегистрировано 442 случая заражения коронавирусом

В Литве болезнь в целом была выявлена у 9104 человек, продолжают болеть 4956, выздоровели – 3978. По иным причинам за сутки умерли еще шесть зараженных.

От COVID-19 в начала эпидемии в стране скончались 126 человек – за последние сутки на пять смертей больше. По иным причинам умерли 44 зараженных.

В изоляции в данный момент находится 30 тыс. 923 человека.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 370 привозных случаев.