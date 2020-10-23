Пт, 23.10.2020
Как это вообще возможно, что министр внутренних дел вступил в явное противоречие с Конституцией? Индрек Саар
Индрек Саар

В Литве за сутки зарегистрировано 442 случая заражения коронавирусом

Жительница Вильнюса в медицинской маске.

ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

За минувшие сутки в Литве зарегистрирован новый суточный максимум случаев COVID-19 – 442, скончался один человек, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения. 

В Литве болезнь в целом была выявлена у 9104 человек, продолжают болеть 4956, выздоровели – 3978. По иным причинам за сутки умерли еще шесть зараженных. 

От  COVID-19 в начала эпидемии в стране скончались  126 человек – за последние сутки на пять смертей больше. По иным причинам умерли 44 зараженных. 

В изоляции в данный момент находится 30 тыс. 923 человека. 

С 1 июня в Литве зарегистрировано 370 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 10 239 проб на коронавирус. В целом сделано 935 997 тестов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back