В Литве за сутки зарегистрировано 442 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Литве зарегистрирован новый суточный максимум случаев COVID-19 – 442, скончался один человек, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
В Литве болезнь в целом была выявлена у 9104 человек, продолжают болеть 4956, выздоровели – 3978. По иным причинам за сутки умерли еще шесть зараженных.
От COVID-19 в начала эпидемии в стране скончались 126 человек – за последние сутки на пять смертей больше. По иным причинам умерли 44 зараженных.
В изоляции в данный момент находится 30 тыс. 923 человека.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 370 привозных случаев.
За минувшие сутки проверено 10 239 проб на коронавирус. В целом сделано 935 997 тестов.