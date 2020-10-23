Пт, 23.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом
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Песков: любые выборы в США становятся соревнованием по "большей нелюбви" к России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ФОТО: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

В Кремле сожалеют, что в ходе избирательной кампании в США, и, в частности, во время дебатов кандидатов в президенты этой страны, используется антироссийская риторика, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Все-таки, наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат", - сказал Песков, отвечая на вопрос, смотрели ли в Кремле дебаты кандидатов в президенты США.

По его словам, обычным американцам судить, кто победил на этих дебатах, а не нам.

"Соревнование в большей нелюбви к России стало константой в ходе всех избирательных процессов в США - к нашему сожалению", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что в Москве отдают себе в этом отчет. "Можем только выразить сожаление", - заключил он.

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