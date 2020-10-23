Песков: любые выборы в США становятся соревнованием по "большей нелюбви" к России

"Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Все-таки, наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат", - сказал Песков, отвечая на вопрос, смотрели ли в Кремле дебаты кандидатов в президенты США.

По его словам, обычным американцам судить, кто победил на этих дебатах, а не нам.

"Соревнование в большей нелюбви к России стало константой в ходе всех избирательных процессов в США - к нашему сожалению", - подчеркнул Песков.