Автомобиль Audi вылетел на газон внутри перекрестка с круговым движением

В пятницу, 23 октября, около 8:00 на шоссе Мудисте — Сууре-Яани — Вяндра, то есть вблизи Сууре-Яани в волости Пыхья-Сакала (Вильяндимаа), на перекрестке с круговым движением произошло ДТП, пишет Sakala.
По словам побывавшего на месте происшествия сотрудника Sakala Кенно Соо, пожилой водитель не знал, что вблизи Сууре-Яани сделана кольцевая дорога, поэтому он выскочил на газон внутри перекрестка с круговым движением. Автомобиль пролетел несколько метров и остановился посреди газона.
Водитель — 83-летний мужчина — отделался испугом. Его пассажирку — 87-летнюю женщину — отвезли на проверку в больницу.
По оценке полиции, все могло закончиться куда трагичнее. Кольцевую дорогу вблизи Сууре-Яани построили в этом году.