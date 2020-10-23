Пт, 23.10.2020
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Ааду Муст
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  • Автомобиль Audi вылетел на газон внутри перекрестка с круговым движением

Автомобиль Audi вылетел на газон внутри перекрестка с круговым движением

В пятницу, 23 октября, около 8:00 на шоссе Мудисте — Сууре-Яани — Вяндра, то есть вблизи Сууре-Яани в волости Пыхья-Сакала (Вильяндимаа), на перекрестке с круговым движением произошло ДТП, пишет Sakala.

По словам побывавшего на месте происшествия сотрудника Sakala Кенно Соо, пожилой водитель не знал, что вблизи Сууре-Яани сделана кольцевая дорога, поэтому он выскочил на газон внутри перекрестка с круговым движением. Автомобиль пролетел несколько метров и остановился посреди газона.

Водитель — 83-летний мужчина — отделался испугом. Его пассажирку — 87-летнюю женщину — отвезли на проверку в больницу. 

По оценке полиции, все могло закончиться куда трагичнее. Кольцевую дорогу вблизи Сууре-Яани построили в этом году.

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