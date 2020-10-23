Экономика: противоречивые сигналы сектора недвижимости

Аргументов хватает с обеих сторон, поскольку статистика, описывающая происходящее в секторе, тоже посылает противоречивые сигналы. Кто бы мог предположить, например, что коронакризисной весной, когда объемы строительства упали на 8%, а экономика страны в целом на 7%, строительство вопреки всему внесет значительный вклад в рост ВВП?

Грандиозные планы жилищного строительства

Противоречия этим не ограничиваются. Конъюнктурные опросы, которые измеряют экономическую уверенность предприятий, показывают, что после весеннего свободного падения оптимизм в отношении будущего быстро восстановился во всех секторах. Однако слабее всего уверенность восстанавливается как раз в строительстве. Казалось бы, это должно указывать на то, что предпринимателям этого сектора ничего хорошего ожидать не приходится. Тем более удивительно выглядят последние статистические данные о разрешениях на застройку, согласно которым в третьем квартале выданы разрешения на строительство 263 000 м2 жилья. Это первый рекорд со времен строительного бума – последний раз планы застройщиков достигали такого размаха в 2007 году.

Однако, если уж начистоту, то эти амбициозные планы и зародились не в период коронакризиса. Процесс получения у местного самоуправления разрешения на строительство занимает в среднем 6–9 месяцев, а нередко и больше. Если еще добавить к этому сроки проектирования, то реальное решение девелопера взяться за проект отодвинулось как минимум на начало 2019 года. Судя по всему, весеннее затишье дало чиновникам возможность рассмотреть не завершенные на тот момент заявки. Пригодится ли теперь строителям полученное разрешение – это уже отдельный вопрос. По крайней мере, крупные девелоперы, похоже, не боятся браться за новые проекты. Если в начале кризиса работы на очень многих объектах приостановились, то сейчас краны и бетономешалки снова пришли в движение.

Проекты появляются, покупателей хватает – надолго ли?

В третьем квартале этого года было выдано на 9% больше разрешений на строительство нового жилья, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на внушительный рост объемов строительства, все еще не слышно, чтобы новые проекты страдали от недостатка клиентов. Это отражает и статистика жилищного кредитования. Если в начале кризиса выдача новых жилищных кредитов сократилась в несколько раз, то в последние месяцы ее объем практически восстановился. Согласно конъюнктурным опросам, количество домохозяйств, рассматривающих возможность покупки или строительства дома, по сравнению с прошлым году снизилось незначительно – с 12% до 10%.

Сохранение спроса подтверждается и продолжением роста цен на недвижимость. Хотя рост цен в последнее время несколько замедлился, средняя цена квадратного метра многоквартирного жилья в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 3,8%, и такой рост, конечно, скромным считать никак нельзя.