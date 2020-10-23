Футболисту мадридского "Реала" грозит тюрьма за нарушение карантина

Как сообщает Marca со ссылкой на агентство ТАНЮГ, 22-летнему футболисту было предъявлено обвинение в нарушении карантина в Белграде весной этого года. Луке грозит полгода тюрьмы.

Напомним, 19 марта Йович нарушил карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Форвард вернулся из Испании в Сербию и должен был провести на обязательном карантине 28 дней, однако был замечен на улицах Белграда. Сам игрок утверждал, что не знал о запрете и отправился в магазин. Сообщалось, что Луке грозит наказание в виде штрафа, лишения свободы сроком до трех лет или домашнего ареста.