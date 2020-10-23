Член EKRE Урмас Рейтельман назвал журналистов содомитами

Председатель совета Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и член Рийгикогу Урмас Рейтельманн назвал в социальных сетях ведущих передачи Ringvaade на ETV содомитами. Вчерашнюю публикацию он удалил сегодня утром, пишет Postimees.
Председатель EKRE Мартин Хельме сказал ERR, что не считает публикацию Урмаса Рейтельманна разжигающей ненависть.
На уточняющий вопрос журналиста, было ли это оскорблением, Хельме ответил, что все зависит от угла зрения. «Я представляю, что те, о ком это сказали, чувствовали себя плохо, задетыми. Вероятно, так оно и есть», - сказал он.
На вопрос, не противоречит ли подобное высказывание содержанию совместного заявления коалиции, сделанного совсем недавно, он ответил: «Мы должны избегать навешивания таких ярлыков на людей. Это правда».