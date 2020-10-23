Ведущие ETV собираются подать в суд на Рейтельманна, назвавшего их содомитами

«Такие выражения абсолютно недопустимы, оскорбляют честь и достоинство и неслыханны. Невероятно, что такие слова использует член Рийгикогу», - сказал Марко Рейкоп Postimees.

Рейкоп и Лыбу еще не решили, станут ли они подавать общий иск к Рейтельманну или пойдут в суд по отдельности.

«Я консультировался с юристами, и все они единогласно заявили, что необходимо обратиться в суд. Все это советовали. На телерадиовещании все коллеги и руководство придерживаются ровно того же мнения», - сказал Рейкоп.

Чего конкретно собирается Рейкоп требовать в суде у Рейтельманна – публичного извинения, возмещения морального ущерба или чего-то ее, он пока не решил. «Я бы не стал сейчас сосредотачиваться на деталях, важно, что честь и достоинство человека были задеты публично. Когда это делает член Рийгикогу, это беспрецедентный случай», - сказал он.

«Немыслимо, что такой человек осуществляет надзор за большой и достойной организацией. Невероятно, что такой человек входит в совет ERR», - сказал Рейкоп.

По его словам, он не может даже предположить, что могло так возмутить Рейтельманна во вчерашнем выпуске передачи «Ringvaade», чтобы он оставил в социальной сети столь оскорбительную запись.

Минимум, что может произойти с Рейтельманном в связи с таким словоупотреблением, - выход из совета ERR.

Председатель совета Телерадиовещания Рейн Вейдеманн уже пообещал сделать Консервативной народной партии Эстонии предложение заменить в совете Урмаса Рейтельманна,

Вчерашнюю публикацию Рейтельманн удалил сегодня утром, пишет Postimees.

Публикация Урмаса Рейтельманна, которая к настоящему моменту удалена. ФОТО: Ekraanitõmmis

Урмас Рейтельманн. ФОТО: Tairo Lutter

Председатель EKRE Мартин Хельме сказал ERR, что не считает публикацию Урмаса Рейтельманна разжигающей ненависть.

На уточняющий вопрос журналиста, было ли это оскорблением, Хельме ответил, что все зависит от угла зрения. «Я представляю, что те, о ком это сказали, чувствовали себя плохо, задетыми. Вероятно, так оно и есть», - сказал он.

На вопрос, не противоречит ли подобное высказывание содержанию совместного заявления коалиции, сделанного совсем недавно, он ответил: «Мы должны избегать навешивания таких ярлыков на людей. Это правда».

По словам заместителя председателя парламентской комиссии по культуре Хейди Пурга, в понедельник реформисты инициируют отзыв депутата Рийгикогу от EKRE Урмаса Рейтельманна из совета национального телерадиовещания.

«Глубоко оскорбительным для работников телерадиовещания высказываниям не может быт никакого оправдания. Особенно шокирует это в ситуации, когда за считаные часы до этого правящие партии подписали заявление, в котором обещают воздержаться от оскорблений жителей Эстонии», - отметила Пурга.

По ее словам, Закон об Эстонском телерадиовещании позволяет Рийгикогу отозвать назначенного на должность члена совета, и Партия реформ внесет соответствующее предложение.

«Невообразимо, что такой человек продолжает оставаться в представительном органе ERR. Невозможно, чтобы организация, играющая столь важную роль для эстонской культуры, смогла работать так и дальше. Призываю всех депутатов Рийгикогу продемонстрировать свое отношение и поддержать отставку Рейтельманна», - заключила Пурга.