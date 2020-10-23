Одна из старейших гостиниц Риги закрывается на неопределенный срок

В летние месяцы заполняемость гостиницы составила 26% от максимальной, в сентябре - 18%. По сравнению с сентябрем прошлого года количество постояльцев в гостинице уменьшилось на 83%, передает Русский TVNET.

Гируцкая также сообщила, что в группе Semarah Hotels, в которую входят гостиницы Metropole, Grand Poet Hotel и Lielupe, трудовые отношения прекращены примерно с 50% сотрудников.

Директор Metropole Алиса Раткевича отметила, что международный туризм - одна из тех отраслей, которая из-за пандемии Covid-19 пострадала больше всего, и есть предел, после которого финансово невозможно выжить.

«В 2019 году Semarah Hotels в виде налогов заплатила государству более 2,5 млн евро. В это время мы и вся гостиничная индустрия ждем больше поддержки от государства, Минэкономики, премьер-министра, чтобы выжить, пока туристическая отрасль не восстановится», - сказала она.

Расположенная в Вецриге четырехзвездочная гостиница Metropole открылась в 1871 году. В 2014 году она была полностью реконструирована. Гостиница рассчитана на 159 гостей.