Эстония выделит 50 000 евро на разрешение гуманитарного кризиса в Мьянме

«К сожалению, справиться с и без того тяжелым гуманитарным кризисом стало в ситуации пандемии еще труднее, поэтому постоянная поддержка международного сообщества для облегчения ситуации имеет важное значение, - сказала специальный посланник по правам человека и миграции Минна-Лийна Линд. Эстония высоко ценит неустанную работу UNHCR - Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев - ООН по оказанию гуманитарной помощи».

Международная конференция по смягчению гуманитарного кризиса в Мьянме и вокруг нее прошла в четверг под эгидой Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, США, Великобритании и Европейского союза. Эстония выделяет 50 000 евро на разрешение гуманитарного кризиса рохинджа.

По словам специального посланника Эстонии, долгосрочным решением должно стать безопасное, добровольное и достойное возвращение рохинджа в свои дома в Мьянме. Для этого международное сообщество должно вместе отстаивать права человека.

Эстония по-прежнему глубоко обеспокоена нарушениями прав человека в Мьянме, в том числе в государстве Аракан. Конференция призвала правительство Мьянмы прислушаться к призыву Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня, устранить коренные причины насилия и перемещения в штате Аракан и создать условия для возвращения рохинджа.

Пожертвование пойдет в UNHCR ООН, чтобы они могли продолжить свою столь необходимую гуманитарную работу. В ходе конференции было собрано пожертвований на общую сумму 600 миллионов долларов.