Пт, 23.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Вне дома: самые популярные рестораны среди участников фестиваля ToiduNautleja

Вне дома: самые популярные рестораны среди участников фестиваля ToiduNautleja

Ресторан. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

С 9 по 18 октября в Эстонии проходила пятая по счету ресторанная неделя ToiduNautleja. В этом году праздник живота продолжался целых десять дней, 52 ресторана по всей Эстонии посетили более 9000 человек.

Организаторы составили рейтинг из 15 самых популярных ресторанов-участников фестиваля ресторанов. Именно в них побывало больше всего гостей.

Первое и второе места по количеству посещений разделили оба таллиннских ресторана Argentiina: находящиеся на Лоотси, 8 и на Пярну-маантеэ, 37. 

Итак, TOP 15 ресторанов-участников ToiduNautleja

1. Argentiina, Lootsi 8

2. Argentiina, Pärnu mnt 37

3. MEAT Resto & Butchery

4. Rae restoran

5. Jahu Resto

6. Senso

7. Spot

8. Olivia Resto

9. Olde Hansa

10. Loft ja Ürdid

11. Riviera Palais Brasserie

12. Cher Ami

13. Troika

14. Trofe

15. ÜLO

Присмотритесь к этому списку!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back