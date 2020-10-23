Вне дома: самые популярные рестораны среди участников фестиваля ToiduNautleja

С 9 по 18 октября в Эстонии проходила пятая по счету ресторанная неделя ToiduNautleja. В этом году праздник живота продолжался целых десять дней, 52 ресторана по всей Эстонии посетили более 9000 человек.
Организаторы составили рейтинг из 15 самых популярных ресторанов-участников фестиваля ресторанов. Именно в них побывало больше всего гостей.
Первое и второе места по количеству посещений разделили оба таллиннских ресторана Argentiina: находящиеся на Лоотси, 8 и на Пярну-маантеэ, 37.
Итак, TOP 15 ресторанов-участников ToiduNautleja
1. Argentiina, Lootsi 8
2. Argentiina, Pärnu mnt 37
3. MEAT Resto & Butchery
4. Rae restoran
5. Jahu Resto
6. Senso
7. Spot
8. Olivia Resto
9. Olde Hansa
10. Loft ja Ürdid
11. Riviera Palais Brasserie
12. Cher Ami
13. Troika
14. Trofe
15. ÜLO
Присмотритесь к этому списку!