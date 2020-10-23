Пт, 23.10.2020
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Анди Мейстер
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Государство намерено защитить аграриев от недобросовестной коммерческой практики

Сельская Эстония. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Министерство сельской жизни направило на круг согласования законопроект, предусматривающий выявление  в цепочке поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания недобросовестной торговой практики.

Цель закона - защитить от возможной недобросовестной коммерческой практики компании, продающие свою сельскохозяйственную продукцию или продукты питания покупателям с более сильным экономическим положением, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Министерства сельской жизни.

«Производители сельскохозпродукции и продуктов питания часто находятся в более слабой позиции, чем их торговые партнеры, поэтому очень важно, чтобы более сильный торговый партнер не использовал методы и не навязывал договорные отношения, которые значительно отклоняются от надлежащей деловой практики», - сказал министр Арво Аллер.

Законопроект квалифицирует как недобросовестную коммерческую практику сделки, связанные с периодами оплаты, поставками и условиями продажи,  запрещенными между продавцом и покупателем,  находящимися в неравном экономическом положении в цепочке поставок сельскохозпродукции и продуктов питания.

Перечислены 16 недобросовестных коммерческих методов, девять из которых запрещены  в любом случае, а семь будут запрещены, если заранее не согласованы четко и недвусмысленно в форме, которая может быть воспроизведена в письменном виде. Эти сделки не будут иметь юридической силы и будут считаться  изначально недействительными.

Нарушение запретов также приведет к штрафу за проступок для покупателя как лица, совершающего такую сделку.

«Доработанный законопроект обеспечит дополнительную защиту компаниям, продающим сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, которые  помимо возможности обращения в суд смогут также обращаться в орган, отвечающий за соблюдение требований», - отметил министр сельской жизни.

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