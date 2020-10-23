Таллинн разработал пакет помощи туристическому сектору

В соответствии с постановлением горуправы, льготы по аренде городских площадей распространяются только на предпринимателей Кесклинна. Так, на 80% снижается ставка арендной платы для арендаторов бизнес-площадей Кесклинна, которые используют их при работе под деятельность общепита, торговли и проведения досуга; арендаторам площадей по адресу ул. Виру, 26 арендная плата понижается на 30%, арендаторам ночных клубов – на 100%. Арендаторам, которые для ведения торговли используют в районе Кесклинн городские сооружения (торговля рукоделием на ул. Мюйривахе, террасы, станки для чеканки монет, а также тележки, с которых продают орешки, наблюдательные бинокли), получают 100% освобождение от арендной платы.

По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, уже в конце лета город выступил с предложением составить новые меры помощи, чтобы смягчить возникшие из-за режима чрезвычайного положения негативное воздействие на предпринимателей.

«Теперь вдобавок к мерам помощи для Кесклинна мы получили также государственную поддержку, базой для которой стало решение Еврокомиссии от 21 октября, - сказал Рийсалу. – Пакетом помощи для предпринимателей района Кесклинн мы поддержим как государственную экономику, так и сохранение рабочих мест и качества жизни многих горожан. Сильнее всего в нынешнем кризисе пострадал туристический сектор, который не смог восстановиться за лето, а осень в этом секторе является завершением сезона. Поскольку в этот высокий сезон количество зарубежных туристов в Таллинне катастрофически снизилось, то, соответственно, наибольшие убытки понесли и предприниматели, работающие в Кесклинне. Поэтому вторым таллиннским пакетом мер помощи утверждаются льготы для действующих в центре предпринимателей, наиболее сильно зависевших от летнего туристического сезона».

При планировании мер помощи исходили из условий конкретного договора, типа договора, сферы деятельности договорного партнера и того, в какой степени весенняя чрезвычайная ситуация повлияла на экономическую деятельность договорного партнера. Льготу по аренде городского имущества не дают в случае, если по состоянию на 31 октября (включительно) у арендатора была задолженность перед городом и не заключен договор по реструктуризации долга, причем срок действия договоров по реструктуризации долгов не должен быть дольше, чем до 31.12.2020 года. Льготы не действуют и в случае, если арендатор является городским учреждением, бизнес-единицей или целевым учреждением, целевым учреждением или бизнес-единицей с участием города, или недоходным учреждением. Льгота по оплате аренды также не применяется в случае, если основой для заключения арендного договора бизнес-площади является решение Таллиннского горсобрания, независимо от цели использования договора.

Льгота не действует также в случае, если предприниматель обрабатывает и продает сельскохозяйственную продукцию и передает частично или полностью льготу ее первичным производителям и льгота устанавливается исходя из цены или количества выведенной на рынок закупленной у поставщика или других задействованных лиц продукции.

Также мера помощи не распространяется на арендаторов, которые используют городское имущество и городские сооружения в целях коммерческой деятельности, направленной на местного клиента – например, театры, музеи и прочие культурные учреждения.

Льготы применяются задним числом, с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. Выделяемая помощь является государственной поддержкой, основанием для которой стало решение Европейской комиссии от 21 октября.