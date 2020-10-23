Женщина-срочница: брат сказал, что в итоге я превращусь в мужика

- Что вам сказали родственники, когда вы сообщили, что собираетесь пойти в армию?

- Брат сказал, что в итоге я превращусь в мужика. Они скорее отнеслись с недоверием: чего это я там буду лазить, для чего мне это нужно? Были и те, кто сказал, чтобы, конечно, шла.

- Есть ли у вас план в будущем связать себя с армией?

- Никогда не говори никогда. Сейчас такого плана скорее нет, но никогда не знаешь наперед. Если такие коронакризисы еще будут возникать, то опять откроется дверь, в которую можно будет зайти. Скорее после службы хотелось бы пойти в Кайтселийт, и посмотреть, что будет дальше.

- То есть сюда вы пришли из-за себя самой.

- Да, испытать себя и победить. Мальчики много соревнуются друг с другом: сколько баллов ты получил, насколько быстро ты бегаешь. Эти цифры вообще не важны, ты просто должен преодолевать себя. Я знаю, что мой уровень ниже, чем у них, я не бегаю, как 19-летний пацан, но я делаю все, и очень горжусь своими результатами.

- В Эстонии женщина не обязана проходить срочную службу, а как вы считаете, должно это стать обязательным?

- Вечный вопрос. Обязанностью каждого гражданина является отдать долг своей родине. Эти девять или 11 месяцев в действительности - настолько короткий период, что я могу им пожертвовать, так почему это не сделать? Я может быть, поддерживаю, чтобы женщины могли пройти службу.

- Вы привыкли на службе к тому, что с вами обращаются иначе, поскольку вы женщина?

- Шуточки, конечно, отпускаются, особенно со стороны сослуживцев. Но их мало, и часто, когда ты доказываешь, что делаешь лучше, больше ничего такого не говорят.

- Что представляет себой обычный день срочника?

- Просыпаемся, делаем зарядку, завтракаем, занимаемся гигиеной, и начинается процесс обучения. Учеба продолжается до пяти, иногда до семи – как обычный рабочий день офисного работника. После этого или самостоятельная работа или свободное время, после вечерняя гигиена и отбой. Рутина, в принципе, каждый день одна и та же.

- Как у вас прошли лесные лагеря?

- Дни, насыщенные деятельностью. Но просыпались и шли спать в любом случае в одно и то же время. Учебная работа на улице, в других условиях готовим себе еду, спим в других условиях. В лагере тревога, например, может прозвучать ночью, но зато было хотя бы сухо. Иногда, может быть, было очень жарко, много пота, но все это проходит. Это вообще самый приятный момент, когда после длинного марш-броска или лагеря ты знаешь, что будешь спать в постели на чистой простыне. В лагере мы говорим, что завтра пойдем домой, а под домом уже подразумеваем казарму.

- Как вы чувствуете, дотянете до конца?

- Да, конечно, назад дороги уже нет. У женщин вообще так, что если они идут на срочную службу, то у них есть три месяца, чтобы принять решение. Мои три месяца закончились 13 октября. Но я и не планировала уйти.

- Это интервью выйдет в пятницу. В 1980-х годах Ансамбль «Хампельманн» представил песню «Пятничное счастье». В ней рассказывается о ком-то, кто по пятницам отправляется смывать с себя всю грязь, которая накопилась за неделю, и очищение заставляет его петь от счастья. Что для вас является пятничным счастьем?

- Хотелось бы съесть чего-нибудь вкусного и домашнего: котлет с картофельным пюре, например.

- Какие планы на выходные?

- Сейчас не знаю, дадут ли увольнительную. Если дадут, то план, наверное, побыть дома и в покое: сходить в баню, провести время с семьей.