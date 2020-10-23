Женщина-срочница: брат сказал, что в итоге я превращусь в мужика

В этом году на срочную службу в армию поступило рекордное количество женщин – 54. Одной из них является жительница Тарту Мерили Линдпере (26), которая решили пройти службу в выруском Куперьяновском пехотном батальоне, пишет Tartu Postimees.
У ворот таараского городка нас встретил штабной офицер 2-ой Пехотной бригады Юлиус Коппель, в сопровождении которого мы дошли до казармы, где в гордом одиночестве нас ждала улыбчивая женщина-срочница Мерили. Вместе мы поднялись на второй этаж, где послушать наш разговор остался и штабной офицер.
- Мерили, чем вы занимались до армии?
- Я еще не закончила обучение в университете. Училась в Университете естественных наук на ветеринара, осталось два года. Всего – шесть лет. После армии планирую завершить обучение.
- Когда вы пришли на срочную службу?
- Я служу по призыву этого года, то есть пришла 13 июля. Уже чуть меньше трех месяцев. Пришла на 11 месяцев, поскольку если уж идти, то, как говориться, по полной программе.
- Когда у вас возникла мысль отправиться служить?
- Я уже давно интересовалась этим миром, хотя не состояла ни в каких женских военизированных организациях. И страх тоже был: вдруг не справлюсь? В то же время, все больше женщин идет в армию, и они справляются. Почему бы и мне не пойти? Возраст подпирает, но решение все же оказалось экспромтным.
- Почему вы вообще пошли в армию? У вас же не было мысли, куда идти учиться, поскольку вы уже учились в вузе.
- Я – такая неспокойная душа, и время от времени мне нужны перемены. Четыре года отучилась в вузе, решила взять перерыв на год – почему нет? Университет никуда не убежит, а служба убежит. Я явно самая возрастная срочница в батальоне, по крайней мере, в нашей роте точно. Если бы я прождала еще год или два, уже не смогла бы пойти.
- Почему вы пошли именно в Куперьяновский пехотный батальон?
- Он ближе всего к дому и просто ходить в увольнительную. Мой брат когда-то тут служил, это тоже повлияло на мой выбор. Да и вообще говорят, что Куперьяновский батальон самый лучший.
- Какие у вас были предубеждения до того, как вы попали в армию?
- Что тут жесткая дисциплина и мужская компания, что, возможно, сама превращусь в мужчину. Но по большей части это действительно предубеждения. Дисциплина есть, но это не нечто запредельное. В действительности со всем можно справиться, если есть хоть немного желания и мотивация.
- Вы сказали, что немного боялись. Но чего именно?
- Скорее физической части, как я справлюсь. Общий физический тест сдан, и я ни разу не провалилась. Марш-броски тоже все прошла. Тяжело, но это же всего один раз.
- Каким было первое впечатление, когда вы попали сюда летом?
- Помню, что накануне ночью вообще не могла уснуть, всю ночь просидела, сердце колотилось. В первый день выдали обмундирование, занимались документацией, показали казарму, можно было выбрать место для сна. Этот день был самым эмоциональным: новые люди, новое место. Но все получилось достаточно просто, сразу приняли в компанию.
- Что вам сказали родственники, когда вы сообщили, что собираетесь пойти в армию?
- Брат сказал, что в итоге я превращусь в мужика. Они скорее отнеслись с недоверием: чего это я там буду лазить, для чего мне это нужно? Были и те, кто сказал, чтобы, конечно, шла.
- Есть ли у вас план в будущем связать себя с армией?
- Никогда не говори никогда. Сейчас такого плана скорее нет, но никогда не знаешь наперед. Если такие коронакризисы еще будут возникать, то опять откроется дверь, в которую можно будет зайти. Скорее после службы хотелось бы пойти в Кайтселийт, и посмотреть, что будет дальше.
- То есть сюда вы пришли из-за себя самой.
- Да, испытать себя и победить. Мальчики много соревнуются друг с другом: сколько баллов ты получил, насколько быстро ты бегаешь. Эти цифры вообще не важны, ты просто должен преодолевать себя. Я знаю, что мой уровень ниже, чем у них, я не бегаю, как 19-летний пацан, но я делаю все, и очень горжусь своими результатами.
- В Эстонии женщина не обязана проходить срочную службу, а как вы считаете, должно это стать обязательным?
- Вечный вопрос. Обязанностью каждого гражданина является отдать долг своей родине. Эти девять или 11 месяцев в действительности - настолько короткий период, что я могу им пожертвовать, так почему это не сделать? Я может быть, поддерживаю, чтобы женщины могли пройти службу.
- Вы привыкли на службе к тому, что с вами обращаются иначе, поскольку вы женщина?
- Шуточки, конечно, отпускаются, особенно со стороны сослуживцев. Но их мало, и часто, когда ты доказываешь, что делаешь лучше, больше ничего такого не говорят.
- Что представляет себой обычный день срочника?
- Просыпаемся, делаем зарядку, завтракаем, занимаемся гигиеной, и начинается процесс обучения. Учеба продолжается до пяти, иногда до семи – как обычный рабочий день офисного работника. После этого или самостоятельная работа или свободное время, после вечерняя гигиена и отбой. Рутина, в принципе, каждый день одна и та же.
- Как у вас прошли лесные лагеря?
- Дни, насыщенные деятельностью. Но просыпались и шли спать в любом случае в одно и то же время. Учебная работа на улице, в других условиях готовим себе еду, спим в других условиях. В лагере тревога, например, может прозвучать ночью, но зато было хотя бы сухо. Иногда, может быть, было очень жарко, много пота, но все это проходит. Это вообще самый приятный момент, когда после длинного марш-броска или лагеря ты знаешь, что будешь спать в постели на чистой простыне. В лагере мы говорим, что завтра пойдем домой, а под домом уже подразумеваем казарму.
- Как вы чувствуете, дотянете до конца?
- Да, конечно, назад дороги уже нет. У женщин вообще так, что если они идут на срочную службу, то у них есть три месяца, чтобы принять решение. Мои три месяца закончились 13 октября. Но я и не планировала уйти.
- Это интервью выйдет в пятницу. В 1980-х годах Ансамбль «Хампельманн» представил песню «Пятничное счастье». В ней рассказывается о ком-то, кто по пятницам отправляется смывать с себя всю грязь, которая накопилась за неделю, и очищение заставляет его петь от счастья. Что для вас является пятничным счастьем?
- Хотелось бы съесть чего-нибудь вкусного и домашнего: котлет с картофельным пюре, например.
- Какие планы на выходные?
- Сейчас не знаю, дадут ли увольнительную. Если дадут, то план, наверное, побыть дома и в покое: сходить в баню, провести время с семьей.
Женщины на срочной службе
- 2017 год – 34
- 2018 год – 27
- 2019 год – 38
- 2020 год – 54