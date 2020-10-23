Картина дня: скандальное высказывание члена EKRE, рост числа пропавших и изменение языковых требований в колледже

Резервисты возмущены мытарствами брата по оружию в Эстонии

Переводчик эстонского военного контингента в Афганистане Омар живет и учится в Эстонии по студенческой визе, которая, как утверждают чиновники, запрещает зарабатывать на пропитание. А без этих средств Омар опасается быть высланным в Афганистан, где его жизнь может оказаться под угрозой. Помогающие ему эстонские братья по оружию возмущены, что Эстония загнала Омара в безвыходную ситуацию. Читать далее...

Член EKRE Урмас Рейтельман назвал журналистов содомитами

Председатель совета Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и член Рийгикогу Урмас Рейтельманн назвал в социальных сетях ведущих передачи Ringvaade на ETV содомитами. Вчерашнюю публикацию он удалил сегодня утром. Читать далее...

Рейтельманн уходит в отставку

Рейтельманн написал в пятницу, 23 октября, вечером в соцсетях, что собирается в понедельник сообщить фракции о своем уходе из совета национального телерадиовещания. Читать далее...

Въезд в Эстонию без ограничений теперь будет возможен только из одной страны

С 26 октября предел ограничения свободы передвижения в Эстонии составит 37,9. Обязательство самоизоляции не будет распространяться на тех людей, которые прибывают в Эстонию из Европейского союза (ЕС) и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 37,9 на 100 000 жителей. Читать далее...

Студентка Нарвского колледжа ТУ: не могу получить диплом, потому что языковые требования меняются внезапно

Студентка Нарвского колледжа Тартуского университета, которая изучала молодежную работу, рассказала, что не может окончить вуз, поскольку у нее нет категории C1 по эстонскому языку. Но при поступлении такого требования и не было, оно появилось во время учебы. Директор НКТУ Марек Саммуль парирует, что по закону категория С1 теперь стала обязательной. Читать далее...

Число пропавших людей растет: куда исчезают жители Эстонии?

Полиция в этом году получила больше прежнего сообщений о пропавших людях. Однако, по словам полиции, картина исчезновений более или менее такая же. Большинство из пропавших составляют несовершеннолетние. Читать далее...

В Эстонии короновирус посмертно выявлен у двух человек, заразились 53

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1580 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 53 пробы дали положительный результат. Читать далее...

Коалиция спасена! Покойтесь с миром…

"Хотелось быть оптимистом и верить: хорошо, что нынешний скандал в относительно благородном семействе, именуемом правящей коалицией, как ни неприятна эта история сама по себе, случился именно сейчас, когда до предполагаемого референдума о семье и браке остается еще целый год", - пишет Вячеслав Иванов.

Онлайн-карту распространения коронавируса закрыли в знак протеста против действий правительства

В качестве протеста против действий правительства администратор созданного совместно с Департаментом здоровья сайта koroonakaart.ee решил свернуть работу онлайн-карты распространения коронавируса. Читать далее...