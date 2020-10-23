Картина дня: скандальное высказывание члена EKRE, рост числа пропавших и изменение языковых требований в колледже

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 октября.
Резервисты возмущены мытарствами брата по оружию в Эстонии
Переводчик эстонского военного контингента в Афганистане Омар живет и учится в Эстонии по студенческой визе, которая, как утверждают чиновники, запрещает зарабатывать на пропитание. А без этих средств Омар опасается быть высланным в Афганистан, где его жизнь может оказаться под угрозой. Помогающие ему эстонские братья по оружию возмущены, что Эстония загнала Омара в безвыходную ситуацию. Читать далее...
Член EKRE Урмас Рейтельман назвал журналистов содомитами
Председатель совета Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и член Рийгикогу Урмас Рейтельманн назвал в социальных сетях ведущих передачи Ringvaade на ETV содомитами. Вчерашнюю публикацию он удалил сегодня утром. Читать далее...
Рейтельманн уходит в отставку
Рейтельманн написал в пятницу, 23 октября, вечером в соцсетях, что собирается в понедельник сообщить фракции о своем уходе из совета национального телерадиовещания. Читать далее...
Въезд в Эстонию без ограничений теперь будет возможен только из одной страны
С 26 октября предел ограничения свободы передвижения в Эстонии составит 37,9. Обязательство самоизоляции не будет распространяться на тех людей, которые прибывают в Эстонию из Европейского союза (ЕС) и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 37,9 на 100 000 жителей. Читать далее...
Студентка Нарвского колледжа ТУ: не могу получить диплом, потому что языковые требования меняются внезапно
Студентка Нарвского колледжа Тартуского университета, которая изучала молодежную работу, рассказала, что не может окончить вуз, поскольку у нее нет категории C1 по эстонскому языку. Но при поступлении такого требования и не было, оно появилось во время учебы. Директор НКТУ Марек Саммуль парирует, что по закону категория С1 теперь стала обязательной. Читать далее...
Число пропавших людей растет: куда исчезают жители Эстонии?
Полиция в этом году получила больше прежнего сообщений о пропавших людях. Однако, по словам полиции, картина исчезновений более или менее такая же. Большинство из пропавших составляют несовершеннолетние. Читать далее...
В Эстонии короновирус посмертно выявлен у двух человек, заразились 53
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1580 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 53 пробы дали положительный результат. Читать далее...
Коалиция спасена! Покойтесь с миром…
"Хотелось быть оптимистом и верить: хорошо, что нынешний скандал в относительно благородном семействе, именуемом правящей коалицией, как ни неприятна эта история сама по себе, случился именно сейчас, когда до предполагаемого референдума о семье и браке остается еще целый год", - пишет Вячеслав Иванов.
Онлайн-карту распространения коронавируса закрыли в знак протеста против действий правительства
В качестве протеста против действий правительства администратор созданного совместно с Департаментом здоровья сайта koroonakaart.ee решил свернуть работу онлайн-карты распространения коронавируса. Читать далее...
Вне дома: про ресторан с загадочным названием и вино с запахом сосновой хвои
«Опять в Грецию хочется!» - «А что, уже бывали?» - «Нет, уже хотела!» В сентябре некоторые из нас успели побывать на чудесных греческих островах, но и у тех, кто хотел да не сумел, есть возможность отправиться в Грецию не выходя из Старого города. Для этого достаточно заглянуть на улицу Вене, где пару месяцев назад открылся новый ресторан греческой кухни Oia. Читать далее...
В Эстонии хотят ввести еще более жесткие ограничения на продажу алкоголя
Министерство экономики решило в дополнение к уже введенному запрету на продажу алкоголя в увеселительных заведениях после полуночи ограничить также и его употребление. Читать далее...
Страны Европы из-за коронавируса начали отменять традиционные рождественские ярмарки
В странах Европы начали постепенно отменять традиционные рождественские ярмарки из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ. Читать далее...
Исследование: Центристская партия вышла на первое место в рейтингах партий
Как показал октябрьский опрос общественного мнения, проведенный социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, Центристская партия в октябре опередила Партию реформ, выйдя на первое место в рейтингах политических предпочтений избирателей. Читать далее...
Женщина-срочница: брат сказал, что в итоге я превращусь в мужика
В этом году на срочную службу в армию поступило рекордное количество женщин – 54. Одной из них является жительница Тарту Мерили Линдпере (26), которая решили пройти службу в выруском Куперьяновском пехотном батальоне. Читать далее...
Экономика: противоречивые сигналы сектора недвижимости
В последние месяцы в прогнозах экспертов и аналитиков относительно будущего рынка недвижимости можно найти самые разные точки зрения. Одни предсказывают затяжной вялотекущий кризис, другие – продолжение стремительного роста, считает экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Читать далее...
Названы возможные создатели «Новичка» для Навального
В России продолжают разрабатывать химическое оружие, несмотря на ратификацию Конвенции ООН о его запрещении в 1997 году, следует из расследования. Читать далее...