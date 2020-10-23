Ушел с работы и исчез: полиция ищет пропавшего 39-летнего мужчину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения проживающего в волости Тарту в деревне Рейну 39-летнего Юло, которого в последний раз видели 19 октября.
В полицию поступило сообщение, что в понедельник, 19 октября, пропал 39-летний Юло, который в полдень ушел с работы, никому не сказав ни слова. В последний раз его видели в тот же день вечером, когда он на велосипеде ехал из Лууа в сторону Маарья-Магдалена. После этого неизвестно, где Юло находится и с кем проводит время.
Полиция после поступления сообщения стала проверять возможные места как в Тартумаа, так и в Йыгевамаа, где, на основании собранной информации, пропавший мог бы быть. Также полиция побеседовала со знакомыми и соседями Юло, но они не знают, где он может быть. Поиски продолжаются.
На нем черная куртка, пестрая шапка, черные спортивные брюки и черные кроссовки.
Если кто-то видео Юло или знает, где он может находиться, полиция просит позвонить на номер 112.