Пт, 23.10.2020
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Анди Мейстер
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Ушел с работы и исчез: полиция ищет пропавшего 39-летнего мужчину

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения проживающего в волости Тарту в деревне Рейну 39-летнего Юло, которого в последний раз видели 19 октября. 

В полицию поступило сообщение, что в понедельник, 19 октября, пропал 39-летний Юло, который в полдень ушел с работы, никому не сказав ни слова. В последний раз его видели в тот же день вечером, когда он на велосипеде ехал из Лууа в сторону Маарья-Магдалена. После этого неизвестно, где Юло находится и с кем проводит время. 

Полиция после поступления сообщения стала проверять возможные места как в Тартумаа, так и в Йыгевамаа, где, на основании собранной информации, пропавший мог бы быть. Также полиция побеседовала со знакомыми и соседями Юло, но они не знают, где он может быть. Поиски продолжаются. 

На нем черная куртка, пестрая шапка, черные спортивные брюки и черные кроссовки. 

Если кто-то видео Юло или знает, где он может находиться, полиция просит позвонить на номер 112. 

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