Ушел с работы и исчез: полиция ищет пропавшего 39-летнего мужчину

В полицию поступило сообщение, что в понедельник, 19 октября, пропал 39-летний Юло, который в полдень ушел с работы, никому не сказав ни слова. В последний раз его видели в тот же день вечером, когда он на велосипеде ехал из Лууа в сторону Маарья-Магдалена. После этого неизвестно, где Юло находится и с кем проводит время.

Полиция после поступления сообщения стала проверять возможные места как в Тартумаа, так и в Йыгевамаа, где, на основании собранной информации, пропавший мог бы быть. Также полиция побеседовала со знакомыми и соседями Юло, но они не знают, где он может быть. Поиски продолжаются.

На нем черная куртка, пестрая шапка, черные спортивные брюки и черные кроссовки.