Студентка Нарвского колледжа ТУ: не могу получить диплом, потому что языковые требования меняются внезапно

То нужна категория, то не нужна

Студентка, которая попросила не называть ее имени, рассказала, что в аналогичной ситуации оказались и другие студенты колледжа, по ее подсчетам - 11 человек. При ее поступлении на в вуз не было требования иметь категорию С1, но для тех, кто поступал в последующие годы, это требование уже появилось.

“Нам сообщили в Фейсбуке, что меняются и наши условия, и теперь мы должны иметь С1, - рассказала студентка. - Я решила закончить обучение во что бы то ни стало. После нескольких обращений в колледж, мне написала в марте 2020 года в Фейсбуке наш руководитель программы, что мы можем закончить обучение на тех условиях, на которых поступали в колледж, то есть без С1.

В сентябре 2020 года я зачислилась экстерном, оплатила 600 евро, чтобы защитить диплом и получить желанный документ. Начала работать над дипломом, встречаться с научным руководителем. И вдруг 9 октября – холодный душ: чтобы получить диплом, нужен С1. Вот это да! При зачислении никто мне не сказал о том, что правила и условия опять изменились”.

Причем, по словам девушки, ее знакомый студент в августе всё-таки получил диплом на старых условиях, а потом это снова стало невозможным.

“Условия меняются на ходу, никто разговаривать не хочет. В каждом письме меня отправляли то к учебному директору, то в учебный отдел, где никто не отвечал на мои конкретные вопросы, ходили вокруг да около”, - рассказала студентка.

Она уже работает по своей будущей специальности, хотя в колледже не может официально пройти практику: для этого требуется С1. А без практики нельзя приступить к дипломной работе.

“Я с молодежью бываю в разных уголках Эстонии, спокойно общаюсь на эстонском языке, причем делаю это с удовольствием, помогаю ребятам. Чтобы выйти на диплом, я прошла за свои деньги еще несколько курсов эстонского языка. Дали добро на защиту, но вот опять облом!” - говорит она.

Студенты, оказавшиеся в этой ситуации, обратились также напрямую в Тартуский университет и в Эстонский совет студенческих самоуправлений, их перенаправили в аналогичную организацию Тартуского университета, но оттуда ответа еще не было.

Нельзя окончить университет, не сдав экзамены

Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Марек Саммуль сказал, что в общих чертах в курсе ситуации, хотя непосредственно ее решением занимается учебный директор колледжа.

“Я понимаю, что студентам трудно, что они хотят окончить вуз, - сказал Марек Саммуль. - Я тоже хочу, чтобы они окончили, мы все хотим. Здесь вопросов нет. Но вопрос в том, что есть правила. Надо сдать некоторые экзамены, чтобы окончить университет. Все требования должны быть выполнены, и если они не выполнены, университет ничего не может поделать. С1 в разных предметах очень важен, и это обязательное требование - чтобы получить профессию, они должны знать эстонский язык”.

“Юристы университета сейчас работают над этим конкретным вопросом. Ситуация непростая, и решение потребует времени. Мы не знаем, какое решение будет найдено в итоге. Поэтому сейчас разумно дождаться позиции юристов, чтобы решение было правильным”, - добавил директор НКТУ.