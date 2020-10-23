Студентка Нарвского колледжа ТУ: не могу получить диплом, потому что языковые требования меняются внезапно

Студентка Нарвского колледжа Тартуского университета, которая изучала молодежную работу, рассказала, что не может окончить вуз, поскольку у нее нет категории C1 по эстонскому языку. Но при поступлении такого требования и не было, оно появилось во время учебы. Директор НКТУ Марек Саммуль парирует, что по закону категория С1 теперь стала обязательной.
То нужна категория, то не нужна
Студентка, которая попросила не называть ее имени, рассказала, что в аналогичной ситуации оказались и другие студенты колледжа, по ее подсчетам - 11 человек. При ее поступлении на в вуз не было требования иметь категорию С1, но для тех, кто поступал в последующие годы, это требование уже появилось.
“Нам сообщили в Фейсбуке, что меняются и наши условия, и теперь мы должны иметь С1, - рассказала студентка. - Я решила закончить обучение во что бы то ни стало. После нескольких обращений в колледж, мне написала в марте 2020 года в Фейсбуке наш руководитель программы, что мы можем закончить обучение на тех условиях, на которых поступали в колледж, то есть без С1.
В сентябре 2020 года я зачислилась экстерном, оплатила 600 евро, чтобы защитить диплом и получить желанный документ. Начала работать над дипломом, встречаться с научным руководителем. И вдруг 9 октября – холодный душ: чтобы получить диплом, нужен С1. Вот это да! При зачислении никто мне не сказал о том, что правила и условия опять изменились”.
Причем, по словам девушки, ее знакомый студент в августе всё-таки получил диплом на старых условиях, а потом это снова стало невозможным.
“Условия меняются на ходу, никто разговаривать не хочет. В каждом письме меня отправляли то к учебному директору, то в учебный отдел, где никто не отвечал на мои конкретные вопросы, ходили вокруг да около”, - рассказала студентка.
Она уже работает по своей будущей специальности, хотя в колледже не может официально пройти практику: для этого требуется С1. А без практики нельзя приступить к дипломной работе.
“Я с молодежью бываю в разных уголках Эстонии, спокойно общаюсь на эстонском языке, причем делаю это с удовольствием, помогаю ребятам. Чтобы выйти на диплом, я прошла за свои деньги еще несколько курсов эстонского языка. Дали добро на защиту, но вот опять облом!” - говорит она.
Студенты, оказавшиеся в этой ситуации, обратились также напрямую в Тартуский университет и в Эстонский совет студенческих самоуправлений, их перенаправили в аналогичную организацию Тартуского университета, но оттуда ответа еще не было.
Нельзя окончить университет, не сдав экзамены
Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Марек Саммуль сказал, что в общих чертах в курсе ситуации, хотя непосредственно ее решением занимается учебный директор колледжа.
“Я понимаю, что студентам трудно, что они хотят окончить вуз, - сказал Марек Саммуль. - Я тоже хочу, чтобы они окончили, мы все хотим. Здесь вопросов нет. Но вопрос в том, что есть правила. Надо сдать некоторые экзамены, чтобы окончить университет. Все требования должны быть выполнены, и если они не выполнены, университет ничего не может поделать. С1 в разных предметах очень важен, и это обязательное требование - чтобы получить профессию, они должны знать эстонский язык”.
“Юристы университета сейчас работают над этим конкретным вопросом. Ситуация непростая, и решение потребует времени. Мы не знаем, какое решение будет найдено в итоге. Поэтому сейчас разумно дождаться позиции юристов, чтобы решение было правильным”, - добавил директор НКТУ.
Учебный директор НКТУ Ингрид Ветка сообщила, что знает о проблеме студентки, но вместе с коллегами из учебного отдела Тартуского университета еще продолжает разбираться в ситуации. Она надеется, что какое-то решение появится на следующей неделе.