В новом году вступит в силу закон, который упростит выселение жильцов из съемных квартир

В своем выступлении в Рийгикогу министр юстиции Райво Аэг опроверг утверждение о том, что при регулировании найма жилья в Эстонии законодательство относится к сторонам не одинаково. «Анализ, проведенный по заказу Министерства юстиции, показал, что в целом регулирование найма жилья не защищает ни наймодателя, ни нанимателя жилья. В то же время мы увидели возможность сделать закон по определенным вопросам более гибким, чтобы уравновесить и защитить интересы обеих сторон», - сказал он.

«Требования к содержанию договоров найма жилья не менялись почти 20 лет. Этот опыт сделал возможным выявить в Законе положения, которые трудны для применения или допускают двоякое толкование. Предложенные нами изменения помогут внести ясность и устранить возникшие узкие места», - добавил он.

Основные изменения касаются отмены абсолютного запрета на договорные штрафы, положения о прекращении договора, чтобы собственник имел право расторгнуть договор из-за более кратковременной просрочки платежа, а также возможности требовать с нанимателя уплаты пени большего размера, чем установлено действующим законом.

Кроме того, при заключении договора можно будет решить вопрос о том, кто должен оплачивать так называемый ремонтный фонд, а также об устранении квартирантом следов использования и износа жилья при передаче его после окончания договора собственнику.

«Как правило, обычный износ, связанный с использованием жилища, по-прежнему покрывается арендной платой. Однако поправка дает сторонам возможность рассмотреть во время переговоров и альтернативные решения. Конечно, речь не идет о мебели и бытовой технике, которые наймодатель сдает вместе с квартирой и которые, естественно, изнашиваются во время использования», - уточнил Аэг.

Также будет установлено более четкое регулирование увеличения арендной платы в случае срочного договора и указаны основания, когда собственник может повысить плату в одностороннем порядке. Однако нанимателю предоставляется право отказаться от повышения платы за наем, если это для него неприемлемо.

Наконец, вносятся изменения в право аннулирования договора найма в случае смены собственника. Например, новому хозяину жилья будет проще расторгнуть договор найма недвижимости, приобретенной в ходе процедуры банкротства или исполнительного производства.