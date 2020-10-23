Число пропавших людей растет: куда исчезают жители Эстонии?

Только недавно патрулю удалось спасти мужчину, который стоял на табурете с петлей на шее. «Не говоря уже о случаях, когда экстренный вызов с сообщением об исчезновении кого-то позволил спасти молодых людей, которые ушли в неизвестном направлении, нанесли себе серьезные травмы и находились между жизнью и смертью», - добавил майор полиции.

«С другой стороны, мы часто имеем дело с теми, чье исчезновение связано с чрезмерным употреблением алкоголя, - сказал Вирк. - В пьяном виде они теряют ориентир, независимо от того, город это или сельская местность. Фатальными могут стать холодная погода и переохлаждение, но так же, например, находящиеся на пути водоемы, которые завершают путь».

Не стоить откладывать с сообщением

«Иногда окружающие обнаруживают с опозданием в несколько дней, что давно не видели друга, соседа или знакомого. Но каждый проходящий час и день идет в ущерб нуждающемуся в помощи и снижает шансы найти его, в том числе и спасти его жизнь. Здесь есть ряд примеров того, как люди быстро сообщили о пропавшем сельском жителе, и благодаря совместной работе удавалось вовремя добраться до нуждающегося в помощи».

Почему пропавших несколько лет назад людей так и не нашли?

«Если исчезновение замечают через несколько недель или даже месяцев, то, как бы сурово это ни звучало, природа часто делает свое дело, - сказал Вирк. - При разрешении некоторых случаев мы увидели, что в летние месяцы погода и дикие животные могут действовать так быстро, что останки невозможно больше найти. Животные растаскивают их, осенью останки покрывают опавшие листья».

По словам полицейского, сам поиск является следствием, то есть так называемым временным тушением пожара. «Фактически, заниматься надо решением проблемы, почему человек вообще пропал: социальные и психологические проблемы, злоупотребление алкоголем и так далее, - сказал Вирк. - Если этого не сделать, нам придется иметь дело только с последствиями, то есть с физическим поиском на местности, который очень ресурсозатратен и не всегда может привести к ожидаемому результату, то есть к тому, что человека найдут».

«Если цепь перестает работать на местности, это не означает, что поиск прекращен. Далее собирается новая информация и сообщения, чтобы узнать, где можно еще поискать, - сказал Вирк. - Также проводится работа со снимками с камер и с соцсетями. Эта работа не видна посторонним, но требует времени и усилий».

Поэтому поиск — это гораздо больше чем люди в светоотражающих жилетах на местности. «Поиск на местности — один из самых медленных и, следовательно, последних методов в процессе поиска, - добавил Вирк. - Он применяется, если другие методы не работают и известно приблизительное направление, откуда искать пропавшего».

Каждый год в полицию поступает со всей Эстонии около 4000 сообщений о пропаже людей. Из них 98 процентов разрешаются быстро, за не сколько часов или дней.

Но два процента инцидентов требуют больше ресурсов. В свою очередь примерно в половине из этих случаев пропавших находят живыми, но в половине случаев люди мертвы и иногда еще до того, как их пропажу замечают. Причиной становятся суицид, проблемы со здоровьем, переохлаждение или что-то другое.

В среднем из 4000 случаев в год только десять, когда пропавших не удается найти в течение года и эти случаи ждут решения дольше.

Пропавшие без вести. ФОТО: LEPM

Кто пропадает? Сбежавшие из дома, семейного дома, спецшколы несовершеннолетние.

Люди с суицидальными мыслями.

Потерявшие ориентир люди с проблемами со здоровьем.

Потерявшие ориентир пьяные люди.

Заблудившиеся отправившиеся за ягодами, грибами или в поход люди.

Жертвы преступлений.

Уехавшие, например, за границу по своему желанию люди, которые не хотят контактировать с близкими. Источник: полиция.