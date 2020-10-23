Число пропавших людей растет: куда исчезают жители Эстонии?

Полиция в этом году получила больше прежнего сообщений о пропавших людях. Если на юго-востоке Эстонии в последние годы пропадало чуть более 200 человек в год, в этом году это число приблизилось к 300. Из 269 сообщений о пропавших в этом году 216 связаны с несовершеннолетними, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Руководитель службы оперативной информации Лыунаской префектуры Оттомар Вирк подтвердил, что число пропавших без вести в этом году больше, чем в предыдущие годы. «Однако картина исчезновений более или менее такая же. Большинство из них составляют несовершеннолетние», - сказал он.
«Среди несовершеннолетних есть так называемые постоянные бегуны, которые, например, не хотят находиться в семейных домах и сбегают. Обычно они возвращаются или их ловят и привозят обратно, но через некоторое время они снова убегают. В некотором смысле это своего рода замкнутый круг».
Хотя с постоянными бегунами обычно ничего плохого не происходит, по словам Вирка, проблема в том, что их чувство опасности еще не полностью развито. «Они в таком возрасте, что не могут оценить все риски и могут оказаться в опасной для жизни ситуации».
Смерть в сугробе
Вирк приводит в качестве примера историю сбежавшей из семейного дома в Тилси девочки, которую полиция вернула назад, но в тот же вечер она вновь сбежала. «Девочка употребила слишком много алкоголя, застряла в сугробе и, к сожалению, умерла», - вспоминает один несчастный случай Вирк.
«Мы оцениваем каждое сообщение об исчезновении и определяем степень риска, - описал Вирк работу полиции. - Поскольку мы хотим спасти жизнь человека, мы сначала отреагируем с максимальной силой». По его словам, поиск ведется не только на местности, но большая часть работы, которую не видят посторонние, - это сбор информации.
На своем пути невольно ориентир в первую очередь могут потерять пьяницы. Человек в нетрезвом виде может в сельской местности попасть в беду, когда из места, где распивался алкоголь, пытается добраться до дома или магазина: расстояния зачастую большие и человек передвигается мало.
По словам Вирка, если пьяный человек упадет где-нибудь в городе, прохожие все-таки обратят на него внимание и вызовут полицию. Хотя и в городе бывают случаи, когда попавших в беду не замечают. С наступлением темноты и холодов, в сельской местности еще труднее.
В случае пропажи молодых людей часто играют роль семейные отношения. «Многие из сбежавших детей находятся в очень сложных отношениях, они травмированы, их семьи распались. Им не хватает любви и заботы, - сказал Вирк. - Фактически, все начинается с того, что дом и семейные отношения должны быть в порядке, чтобы было доверие друг к другу и смелость говорить о проблемах».
Некоторые поиски отнимают много времени и ресурсов в основном потому, что нуждающийся в помощи не хочет или не может вовремя позвать на помощь. По словам Вирка, в некоторых случаях речь идет о склонных к суициду людях, которые из-за жизненных трудностей приняли радикальное решение уйти из жизни.
«Поиск и оказание помощи здесь осложняется тем фактом, что они зачастую не хотят, чтобы им помогали или их находили, - сказал Вирк. - Возможность спасти таких людей напрямую связана с тем, как быстро их исчезновение будет замечено. Нередки случаи, когда полиция получает уведомление о пропавшем без вести и патруль вмешивается в последнюю минуту: в то время, когда человек где-то на местности проглотил в больших количествах опасные для жизни лекарства».
Только недавно патрулю удалось спасти мужчину, который стоял на табурете с петлей на шее. «Не говоря уже о случаях, когда экстренный вызов с сообщением об исчезновении кого-то позволил спасти молодых людей, которые ушли в неизвестном направлении, нанесли себе серьезные травмы и находились между жизнью и смертью», - добавил майор полиции.
«С другой стороны, мы часто имеем дело с теми, чье исчезновение связано с чрезмерным употреблением алкоголя, - сказал Вирк. - В пьяном виде они теряют ориентир, независимо от того, город это или сельская местность. Фатальными могут стать холодная погода и переохлаждение, но так же, например, находящиеся на пути водоемы, которые завершают путь».
Не стоить откладывать с сообщением
«Иногда окружающие обнаруживают с опозданием в несколько дней, что давно не видели друга, соседа или знакомого. Но каждый проходящий час и день идет в ущерб нуждающемуся в помощи и снижает шансы найти его, в том числе и спасти его жизнь. Здесь есть ряд примеров того, как люди быстро сообщили о пропавшем сельском жителе, и благодаря совместной работе удавалось вовремя добраться до нуждающегося в помощи».
Почему пропавших несколько лет назад людей так и не нашли?
«Если исчезновение замечают через несколько недель или даже месяцев, то, как бы сурово это ни звучало, природа часто делает свое дело, - сказал Вирк. - При разрешении некоторых случаев мы увидели, что в летние месяцы погода и дикие животные могут действовать так быстро, что останки невозможно больше найти. Животные растаскивают их, осенью останки покрывают опавшие листья».
По словам полицейского, сам поиск является следствием, то есть так называемым временным тушением пожара. «Фактически, заниматься надо решением проблемы, почему человек вообще пропал: социальные и психологические проблемы, злоупотребление алкоголем и так далее, - сказал Вирк. - Если этого не сделать, нам придется иметь дело только с последствиями, то есть с физическим поиском на местности, который очень ресурсозатратен и не всегда может привести к ожидаемому результату, то есть к тому, что человека найдут».
«Если цепь перестает работать на местности, это не означает, что поиск прекращен. Далее собирается новая информация и сообщения, чтобы узнать, где можно еще поискать, - сказал Вирк. - Также проводится работа со снимками с камер и с соцсетями. Эта работа не видна посторонним, но требует времени и усилий».
Поэтому поиск — это гораздо больше чем люди в светоотражающих жилетах на местности. «Поиск на местности — один из самых медленных и, следовательно, последних методов в процессе поиска, - добавил Вирк. - Он применяется, если другие методы не работают и известно приблизительное направление, откуда искать пропавшего».
Каждый год в полицию поступает со всей Эстонии около 4000 сообщений о пропаже людей. Из них 98 процентов разрешаются быстро, за не сколько часов или дней.
Но два процента инцидентов требуют больше ресурсов. В свою очередь примерно в половине из этих случаев пропавших находят живыми, но в половине случаев люди мертвы и иногда еще до того, как их пропажу замечают. Причиной становятся суицид, проблемы со здоровьем, переохлаждение или что-то другое.
В среднем из 4000 случаев в год только десять, когда пропавших не удается найти в течение года и эти случаи ждут решения дольше.
Кто пропадает?
- Сбежавшие из дома, семейного дома, спецшколы несовершеннолетние.
- Люди с суицидальными мыслями.
- Потерявшие ориентир люди с проблемами со здоровьем.
- Потерявшие ориентир пьяные люди.
- Заблудившиеся отправившиеся за ягодами, грибами или в поход люди.
- Жертвы преступлений.
- Уехавшие, например, за границу по своему желанию люди, которые не хотят контактировать с близкими.
Источник: полиция.