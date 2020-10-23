Фигуристка Александра Трусова выпустила автобиографическую книгу в 16 лет

В книге сама фигуристка, ее родители и тренеры расскажут про взросление в Рязани, переезд в Москву и работу с Этери Тутберидзе. Произведение будет называться "Девочка, победившая гравитацию".

"Ворвавшись три года назад в мир фигурного катания, эта спортсменка из Рязани сделала невозможное - первой из женщин прыгнула прыжок в четыре оборота (ранее этим могли похвастаться только мужчины). Тем самым Саша подняла планку фигурного катания на недосягаемую высоту и вывела Россию в безоговорочные лидеры в этом виде спорта", - сказано в аннотации книги.

Также отмечается, что, ворвавшись три года назад в мир фигурного катания, эта спортсменка из Рязани сделала невозможное - первой из женщин прыгнула прыжок в четыре оборота. Тем самым Саша подняла планку фигурного катания на недосягаемую высоту и вывела Россию в безоговорочные лидеры в этом виде спорта.

Александра Трусова - первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Также она первая исполнила два, а затем и три четверных прыжка в одной программе. Обладательница мирового рекорда в произвольной программе.