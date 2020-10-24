Полезно и практично ⟩ Залповое проветривание по немецкому методу

Как именно надо проветривать по немецкому способу? Это довольно эффективно, но требует недюжинной дисциплины и самоконтроля.

Правило 1: нараспашку, перекрестно

Убираем все вещи с подоконников. Окна по немецкой методике открываются нараспашку, все створки разом. Делать это придется много раз в день, потому разумно просто ничего не держать на подоконнике.

► Перед тем, как открыть окна, немцы педантично закручивают терморегуляторы на батареях.

Если окна в квартире выходят на одну сторону дома, для тяги необходимо открыть не только окна, но одновременно с ними и входную дверь. Если квартира типа распашонки, достаточно будет открытых окон во всех комнатах. Межкомнатные двери при этом должны быть открыты. Цель — добиться активного движения воздуха по всему объему квартиры.

Правило 2: не реже двух раз в будни, до пяти раз — в выходные

Мы дышим, готовим еду, моемся — за день семья из четырех человек производит до 12 литров водяного пара. Понятно, что пока вы на работе, влагу в воздух выделяют только кот и комнатные растения. А если вся семья находится круглые сутки в квартире, водяного пара образуется куда больше условного ведра. Соответственно и окна придется открывать чаще, минимум 4-5 раз в день.

Ежедневный минимум

► открывать окна в спальне сразу после подъема и перед сном

► дважды в день открывать окна в помещении с комнатными растениями

► каждый раз удалять влагу после душа или приготовления еды (включайте вытяжку, даже если нет запаха или видимого конденсата), а если есть возможность — открывайте окна нараспашку

Правило 3: зимой считаем до 300

Чем больше разница температур в помещении и на улице, тем активнее происходит воздухообмен. Потому зимой проветривание будет действительно залповым — распахнуть окна нужно всего на 5 минут. А вот летом придется держать их открытыми до получаса.

Рекомендации по длительности проветривания Январь, февраль и декабрь: по 5 минут Март и ноябрь: по 10 минут Апрель и октябрь: по 15 минут Май и сентябрь: по 20 минут Июнь, июль и август: по 25 минут