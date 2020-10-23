С понедельника свободный въезд в Эстонию возможен только из одной европейской страны

Основываясь на уровне заражения коронавирусом, с понедельника, 26 октября, действует двухнедельное ограничение свободы передвижения для приезжающих в Эстонию из Андорры, Австрии, Бельгии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы*, Лихтенштейна, Люксембурга, Латвии*, Мальты, Монако, Польше, Португалии, Франции, Швеции, Румынии, Германии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии*, Швейцарии, Дании, Чехии, Венгрии, Ватикана и Великобритании.

Ограничение свободы передвижения с наступающей недели не распространяется на прибывающих в Эстонию из Норвегии.

*В то же время в силе остается также исключение, в соответствии с которым по приезде из Латвии, Литвы и Финляндии человеку без симптомов заболевания не нужно придерживаться самоизоляции если:

Приезжий прошел тест на коронавирус не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Эстонию, результат отрицательный. При поездке из Эстонии в эти страны и возвращении в Эстонию тест на коронавирус также можно пройти в Эстонии, и в случае отрицательного результата можно вернуться к нормальной жизни. Самоизоляция должна поддерживаться до тех пор, пока не станет известен результат теста. Целью приезда в Эстонию из Латвии, Литвы или Финляндии является работа, учеба, получение медицинской помощи, семейные мероприятия или транзит.

Ограничения пересматриваются раз в неделю по пятницам, и новые ограничения вступают в силу в понедельник.

Начиная с 1 сентября прибывающие из стран с высоким риском заражения в Эстонию могут пройти тест на коронавирус в аэропорту и морском порту, чтобы уменьшить срок обязательного двухнедельного карантина. Дополнительную информацию о тестировании можно найти на сайте Департамента здоровья и новом сайте про тестирование.