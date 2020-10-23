Фото ⟩ Автовладельцы, имейте совесть! Вместо свалки шины вновь оказываются в лесу

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что вновь наступило время смены авторезины и, к сожалению, это заметно по покрышкам, которые вновь валяются в кустах, на газонах, в лесах и на тропах здоровья. «Первые сигналы о выброшенных шинах от местных жителей нам уже поступили, и мы соберем и отвезем их на станцию по приему отходов, - сказал старейшина. - Лучше езжайте на станцию по приему отходов и сдайте покрышки бесплатно и в предназначенное для этого место. Это позволило бы избежать загрязнения природы, создания дополнительной работы для других, а также ваша совесть будет чиста. Таллиннские станции по приему отходов принимают бесплатно до восьми шин от одного человека».