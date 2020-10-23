Фото ⟩ Автовладельцы, имейте совесть! Вместо свалки шины вновь оказываются в лесу

Наступило время смены авторезины и, к сожалению, находятся те, кто выбрасывает шины в лес, тем самым засоряет природу и добавляет работы местным самоуправлениям. Управа района Хааберсти напоминает, что на станциях по приему отходов как в Таллинне, так и в соседних волостях, шины принимаются совершенно бесплатно.
Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что вновь наступило время смены авторезины и, к сожалению, это заметно по покрышкам, которые вновь валяются в кустах, на газонах, в лесах и на тропах здоровья. «Первые сигналы о выброшенных шинах от местных жителей нам уже поступили, и мы соберем и отвезем их на станцию по приему отходов, - сказал старейшина. - Лучше езжайте на станцию по приему отходов и сдайте покрышки бесплатно и в предназначенное для этого место. Это позволило бы избежать загрязнения природы, создания дополнительной работы для других, а также ваша совесть будет чиста. Таллиннские станции по приему отходов принимают бесплатно до восьми шин от одного человека».
Ханимяги подчеркнул, что автомобильным шинам не место на газонах и в лесах. «Отправляя шины на свалку, мы сохраняем не только природу, но и чистоту в городе», - продолжил старейшина и добавил, что, если местные жители заметили, что кто-то оставляет свой мусор или старые шины в неподходящем месте, то необходимо сообщить об этом в муниципальную полицию.
Круглосуточный номер обслуживания муниципальной полиции 14410. Станции по приему отходов находятся в Таллинне в Пяэскюла, Рахумяэ, Пярнамяэ и на Пальясааре. Часы работы станций по приему отходов можно посмотреть здесь.
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