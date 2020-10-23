Дорогой Март, я читал, что к тебе в постель лезут геи…

И еще молодые геи склонны покусывать или грызть. Они делают это в азарте игры, и это может даже показаться довольно милым, когда маленький гей нежно покусывает тебя. Но когда гей постареет, укусы и пожевывание перестают быть смешными. Ты должен сразу сказать, когда приведешь его домой, что укусы запрещаются.

Другое дело, конечно, если укусы тебе нравятся. Вы взрослые мужчины, сами знаете, что делаете и что вам нужно.

Дорогой Март! Теперь ты наверняка спросишь, что делать, если, например, ты идешь по лесной дорожке и вдруг тебе навстречу идет гей.

Надо быть осторожным! В период гона геи могут быть очень дикими. Смотри вперед, чтобы нечаянно не оказаться между двумя геями. Геи могут подумать, что ты пытаешься отбить партнера, и напасть на тебя. Делай так: ляг и притворись мертвым. Скажи, что у тебя болит голова. Скажи, что у тебя критические дни. Гей обнюхает тебя со всех сторон, но, если он увидит, что ты не реагируешь, он поверит и уйдет.

Ни в коем случае нельзя убегать. Геи бегают очень быстро и поймают тебя в любом случае. Умнее всего – держись вообще подальше от подозрительных мест. Точно нельзя бежать в Швецию! Со шведскими геями не шутят – не успеешь оглянуться, как ты уже в однополом браке и все пропало. Тебе придется отдавать партнеру зарплату в день получки и делать то, что прикажет мужчина. Шведские геи очень патриархальны. Он бегает целый день, где хочет, а ты день напролет стираешь белье, убираешься и стряпаешь. Тебе больше никогда не удастся помаршировать на факельной процессии с посторонними мужчинами. А если ты задержишься с возвращением из магазина, теща побьет тебя скалкой по голове.