Урмас Рейтельманн не видит причин для своей отставки

По словам Рейтельманна, он удалил вызвавший много разговоров пост, поскольку он стал привлекать слишком много нездорового интереса. По его мнению, он не переходил границу, употребляя слово «содомиты».

- Что вас так сильно разозлило во вчерашней программе ETV, что побудило вас сделать этот пост?

- Передача «Ringvaade» была одной часть, которая побудила сделать пост, вторым поводом была «Актуальная камера». В случае национального телерадиовещания недопустимо, чтобы люди принимали политическую точку зрения. Интервью Марко Рейкопа с Урмо Соонвальдом ( главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht — прим.ред.) было усыпано негодованием и вспышками гнева, что правительство устояло. Само по себе приглашение Соонвальда - показательный факт, Соонвальда не зовут в качестве беспристрастного человека. Мы помним, что, когда нынешнее правительство пришло к власти, издание Eesti Päevaleht, главным редактором которого является Соонвальд, публично заявило, что будет травить это правительство, пока оно будет заседать вместе. Частные СМИ могут себе это позволить, но национальное телерадиовещание должно быть строго беспристрастным и не может занимать позицию в такой форме. Если есть точка зрения одного человека, то должна быть представлена и противоположная точка зрения. Эта передача была явно однобокой.

В «Актуальной камере» повторилось все тоже самое. Журналисты Йоханнес Тралла и Тоомас Сильдам были явно встревожены. Тональность всей беседы была совершенно неприемлемой, это было не в первый раз. Было много нарушений Закона о вещании, и я говорил о них так долга, пока состоял в совете ERR, но безрезультатно.

Совет считает, что все в порядке, но это не так. Так просто не делается, это не приемлемо для национального телерадиовещания.

- Утром вы удалили наделавший шума пост из Facebook, почему?

- Меня попросили его удалить, поскольку он вызвал нездоровый интерес. Я понимаю, что, конечно, пытаются все раздуть, и все, что работает против правительства, - желанный кусок пирога. К сожалению, это так.

- Вы согласны, что использование слова «содомиты» было переходом за грань?

- Содомит равен гомосексуалу. В чем там разница? Особой разницы там нет. Что касается гомосексуализма, то телеведущие никогда этого не скрывали. Для меня это не имеет значения. Как частное лицо меня это абсолютно не интересует, и как частное лицо я бы также не смотрел национальное вещание. Но поскольку я являюсь членом совета, у меня есть обязанности. Там дозы гомосексуализма раздаются практически каждую неделю, работникам национального вещания неуместно пропагандировать свои предпочтения. Это не место для распространения каких-либо идей на деньги налогоплательщиков.

- Председатель совета телерадиовещания Рейн Вейдеманн хочет вашего ухода из совета ERR и он пообещал предложить председателю EKRE Мартину Хельме заменить вас на другого представителя EKRE. Что вы думаете об этом предложении?

- Предложение есть предложение. Мы в понедельник обсудим это.

- Вы не видите причин того, что вы должны покинуть совет ERR?

- Я не вижу непосредственной причины, напротив, я крайне критически отношусь к Рейну Вейдеманну. На мой взгляд, за два года Вейдеманн ничего не сделал для того, чтобы заставить людей исполнять закон. Совет по телерадиовещанию внимательно следит за финансовой дисциплиной ERR, которая строго соблюдается. Что касается соблюдения Закона о вещании и выполнения задач, поставленных перед национальным вещанием, то истолкование является чрезвычайно свободным. Вейдеманну в качестве председателя следовало вмешаться гораздо раньше, поскольку, к сожалению, толкование теленовостями национального вещания закона весьма творческое. Здесь Вейдеманну было бы разумно посмотреться в зеркало.