Яак Ааб: цены на маски диктует рыночная экономика

Естественно, что лейтмотивом этого выпуска стало ношение масок. По словам министра госуправления Яака Ааба, если здравый смысл подсказывает нам, что маски носить нужно, то следует их носить.

На это заявление последовал вполне закономерный вопрос от ведущих передачи: что делать, если здравый смысл есть, а денег нет? Ведь если говорить о том, что маски следует носить всегда и везде, это обойдется жителям Эстонии в копеечку.

"Это рыночная экономика, - ответил Ааб. - К сожалению, ее принципы таковы, что если на что-то есть спрос, то растут и цены. И это так во всем мире".

Слова Ааба вызвали бурную реакцию в студии. Отвечая на последующие вопросы участников передачи и ведущих, министр сказал следующее:

"Конечно, если будет большой риск заражения, мы постараемся обеспечить группы риска масками. Да, государство покупает эти маски по цене более низкой, чем продают аптеки, но мы должны в первую очередь обеспечить средствами защиты наших медиков, таможенников, пограничников - работников передовой линии".