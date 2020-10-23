Пт, 23.10.2020
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Ааду Муст
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Viking Line приступает к сокращениям: в Финляндии увольняют 180 человек, на очереди сотрудники из Эстонии

Фото иллюстративное.

ФОТО: Peeter Langovits

Судоходная компания Viking Line продолжает приспосабливаться к новым условиям, вызванным коронавирусом. Переговоры по сокращению персонала коснулись 570 сотрудников наземного обслуживающего персонала в Финляндии, Швеции, Эстонии и на Аландских островах.

В результате переговоров по сокращению штата в Финляндии компания увольняет 180 сотрудников наземного обслуживающего персонала. Из них примерно 70 сотрудникам будут предложены новые рабочие места и условия труда внутри компании, передает Yle.

Вдобавок к новым сокращениям, часть экипажа корабля и наземного штата компании Viking Line до сих пор находятся в принудительном отпуске полностью или частично.

В Швеции переговоры с сотрудниками наземного обслуживающего персонала закончились в середине сентября. В Эстонии они предположительно завершатся к концу октября.

В своем пресс-релизе компания сообщает, что коронавирус повлиял на состояние рынка, и компания вынуждена приспосабливаться к новым условиям.

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