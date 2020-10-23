Viking Line приступает к сокращениям: в Финляндии увольняют 180 человек, на очереди сотрудники из Эстонии

В результате переговоров по сокращению штата в Финляндии компания увольняет 180 сотрудников наземного обслуживающего персонала. Из них примерно 70 сотрудникам будут предложены новые рабочие места и условия труда внутри компании, передает Yle.

Вдобавок к новым сокращениям, часть экипажа корабля и наземного штата компании Viking Line до сих пор находятся в принудительном отпуске полностью или частично.

В Швеции переговоры с сотрудниками наземного обслуживающего персонала закончились в середине сентября. В Эстонии они предположительно завершатся к концу октября.

В своем пресс-релизе компания сообщает, что коронавирус повлиял на состояние рынка, и компания вынуждена приспосабливаться к новым условиям.