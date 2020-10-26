Вирусолог: тепловизоры не имеют никакого смысла

В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ уже в этот понедельник, речь пойдет о средствах защиты от коронавирусной инфекции. Собравшиеся в студии министры, медики и просто неравнодушные жители нашей страны поспорят об эффективности разных мер по предотвращению пандемии.
Принявший участие в передаче вирусолог Андрес Меритс, отвечая на вопрос о целесообразности установки тепловизоров в столичных школах, сказал, что пользы от этих устройств нет никакой.
"Они выглядят красиво, но от них нет никакой пользы, - уверен вирусолог. - Разве что только в психологическом плане - люди знают, что что-то предпринимается. Выловить человека по повышенной температуре... Вот, например, тестирование в аэропортах помогло выявить 80 зараженных, а сколько выявили тепловые камеры? Я полагаю, что это очень маленькая цифра. Эти тепловые камеры легко обмануть: пара таблеток парацетамола - и проблема решена".
Выпуск передачи "Своя правда" под названием "Маски-шоу" выйдет в эфир в понедельник, 26.10, в 20:30 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.