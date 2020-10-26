Вирусолог: тепловизоры не имеют никакого смысла

Принявший участие в передаче вирусолог Андрес Меритс, отвечая на вопрос о целесообразности установки тепловизоров в столичных школах, сказал, что пользы от этих устройств нет никакой.

"Они выглядят красиво, но от них нет никакой пользы, - уверен вирусолог. - Разве что только в психологическом плане - люди знают, что что-то предпринимается. Выловить человека по повышенной температуре... Вот, например, тестирование в аэропортах помогло выявить 80 зараженных, а сколько выявили тепловые камеры? Я полагаю, что это очень маленькая цифра. Эти тепловые камеры легко обмануть: пара таблеток парацетамола - и проблема решена".