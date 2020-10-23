В Латвии зафиксирован суточный антирекорд COVID-19: в стране вводят новые ограничения

Что случилось?

До заседания прозвучало, что принятые около недели назад в Латвии ограничения для контроля распространения Covid-19 не дали ожидаемого эффекта, и заболеваемость продолжает стремительно расти.

В последнюю неделю количество новых случаев Covid-19 выросло на 32% - с 686 до 902, доля позитивных тестов выросла с 2,4% до 3%, а также резко увеличилось количество госпитализированных пациентов - до 113.

Минздрав Латвии считает, что достигнут высокий уровень риска распространения Covid-19, и необходимо вводить новые ограничительные меры, направленные на ограничение наиболее актуальных путей заражения.

Rus.TVNET рассказывает, какие решения были приняты.

Новые ограничения на собрания

Количество людей на частных мероприятиях в помещениях уменьшено с 30 до 10 человек, на открытом воздухе - с 300 до 100. 8

Министерство здравоохранения Латвии поясняет, что Covid-19 широко распространен в домашних хозяйствах, поэтому необходимо ограничить частные мероприятия, чтобы предотвратить распространение Covid-19 от домохозяйства к домохозяйству.

Эти изменения вступят в силу в субботу, 24 октября, а другие ограничения, принятые правительством сегодня, вступят в силу в понедельник, 26 октября.

В местах публичных мероприятий и оказания услуг с понедельника допустимое количество людей будет уменьшено с 500 до 300.

Маски - повсеместно

Использование масок для лица в общественных местах также будет расширено - они будут использоваться не только в местах, где количество людей не ограничено, но и во всех общественных местах, в том числе там, где люди находятся на фиксированных персонализированных местах.

Например, маски нужно будет носить в музеях, библиотеках, культурных центрах, выставочных залах, на открытых эстрадах, в театрах, концертных залах, кинотеатрах, конференц-залах и др.

На рабочих местах, где не оказываются очные услуги, работодатель должен оценить, можно ли обеспечить эпидемиологические требования, например, дистанцию между работниками, и решить, нужно ли носить маски.

Маски нужно будет надевать в местах оказания публичных услуг (государственные и муниципальные учреждения, медицина и социальные услуги) и хозяйственных услуг.

Тем, кто переболел Covid-19, впредь также будет необходимо носить маски.

Где можно не надевать маски?

Требование ношения масок не относится к заведениям общепита и барам, где люди едят и пьют, но там маски должен носить персонал.

Требование обязательного ношения масок не относится и к учебным заведениям.

Ожидается, что маски для лица не будут использоваться в местах, где их использование невозможно, таких как бассейны, аквапарки, сауны и аналогичные места, а также в косметических местах, где проводятся процедуры для лица.

Так как прогнозируется, что до 6 ноября не будет достигнут достаточный результат, требование ношения масок в Латвии введено на неопределенный срок. Оно может быть снято, когда прекратится неконтролируемое распространение коронавируса.

Ограничение на развлекательные мероприятия для детей