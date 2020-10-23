В Латвии зафиксирован суточный антирекорд COVID-19: в стране вводят новые ограничения

В пятницу, 23 октября, состоялось внеочередное заседание правительства о ситуации с заболеваемостью Covid-19 в Латвии. По мнению Минздрава, ситуация ухудшается, поэтому приняты новые меры по ограничению распространения инфекции.
Что случилось?
До заседания прозвучало, что принятые около недели назад в Латвии ограничения для контроля распространения Covid-19 не дали ожидаемого эффекта, и заболеваемость продолжает стремительно расти.
В последнюю неделю количество новых случаев Covid-19 выросло на 32% - с 686 до 902, доля позитивных тестов выросла с 2,4% до 3%, а также резко увеличилось количество госпитализированных пациентов - до 113.
Минздрав Латвии считает, что достигнут высокий уровень риска распространения Covid-19, и необходимо вводить новые ограничительные меры, направленные на ограничение наиболее актуальных путей заражения.
Rus.TVNET рассказывает, какие решения были приняты.
Новые ограничения на собрания
Количество людей на частных мероприятиях в помещениях уменьшено с 30 до 10 человек, на открытом воздухе - с 300 до 100.
Министерство здравоохранения Латвии поясняет, что Covid-19 широко распространен в домашних хозяйствах, поэтому необходимо ограничить частные мероприятия, чтобы предотвратить распространение Covid-19 от домохозяйства к домохозяйству.
Эти изменения вступят в силу в субботу, 24 октября, а другие ограничения, принятые правительством сегодня, вступят в силу в понедельник, 26 октября.
В местах публичных мероприятий и оказания услуг с понедельника допустимое количество людей будет уменьшено с 500 до 300.
Маски - повсеместно
Использование масок для лица в общественных местах также будет расширено - они будут использоваться не только в местах, где количество людей не ограничено, но и во всех общественных местах, в том числе там, где люди находятся на фиксированных персонализированных местах.
Например, маски нужно будет носить в музеях, библиотеках, культурных центрах, выставочных залах, на открытых эстрадах, в театрах, концертных залах, кинотеатрах, конференц-залах и др.
На рабочих местах, где не оказываются очные услуги, работодатель должен оценить, можно ли обеспечить эпидемиологические требования, например, дистанцию между работниками, и решить, нужно ли носить маски.
Маски нужно будет надевать в местах оказания публичных услуг (государственные и муниципальные учреждения, медицина и социальные услуги) и хозяйственных услуг.
Тем, кто переболел Covid-19, впредь также будет необходимо носить маски.
Где можно не надевать маски?
Требование ношения масок не относится к заведениям общепита и барам, где люди едят и пьют, но там маски должен носить персонал.
Требование обязательного ношения масок не относится и к учебным заведениям.
Ожидается, что маски для лица не будут использоваться в местах, где их использование невозможно, таких как бассейны, аквапарки, сауны и аналогичные места, а также в косметических местах, где проводятся процедуры для лица.
Так как прогнозируется, что до 6 ноября не будет достигнут достаточный результат, требование ношения масок в Латвии введено на неопределенный срок. Оно может быть снято, когда прекратится неконтролируемое распространение коронавируса.
Ограничение на развлекательные мероприятия для детей
В Латвии теперь запрещены детские развлекательные мероприятия в торговых центрах, на катках, игровых площадках, аквапарках и парках батутов. Данные ограничения относятся к специальным развлекательным мероприятиям для детей, но не таким, в которых участвуют дети и взрослые, например, деятельность аквапарков разрешена.
Высшие учебные заведения должны работать частично удаленно
Как говорится в поданных Минздравом Латвии поправках к правилам эпидемиологической безопасности, зарегистрированные в последнее время случаи коронавируса связаны в том числе и с вузами.
Частично удаленный учебный процесс в вузах предусматривает, что лекции проходят удаленно, а важные практические занятия - очно с соблюдением строгих мер предосторожности.
Ограничена допустимая заполненность религиозных собраний
Министерство здравоохранения Латвии также призвало церкви применять правила о допустимой заполненности и площади на одного человека.
До настоящее времени правила эпидемиологической безопасности не содержали ни одной нормы, которая напрямую бы относилась к таким публичным местам, как церкви, что, с точки зрения Минздрава, создавало известную путаницу.
Впредь установлено, что в церквях площадь на одного человека должна составлять не менее трех квадратных метров, что позволит обеспечить между людьми дистанцию 2 метра. Также заполненность церквей, как и культурных учреждений, не должна превышать 50%, чтобы устранить риск скопления людей, например, у входа.
Церкви и места религиозной деятельности должны соблюдать оба условия.
Богослужение, на которое не собираются прихожане, не считается мероприятием, и церковнослужители могут не носить макси, так как приравниваются к трудовому коллективу при исполнении рабочих обязанностей.
Частными мероприятиями считаются венчания, похороны, крестины, к которым относятся все правила проведения мероприятий, в том числе ограничения на количество людей.
Премьер - в легком недоумении
Открывая чрезвычайное заседание правительства в пятницу, 23 октября, на котором министры принимали решение о введении новых ограничений, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш признал, что в течение двух недель на заседаниях Совета по кризисному управлению было слышно, что ничего особенного для ограничения Covid-19 делать якобы не надо, а теперь Министерство здравоохранения предложило ввести новые ограничения.
"Я начинаю беспокоиться, что план [по ограничению Covid-19] непонятен", - добавил Кариньш.
После заседания премьер был более сдержан в своих выражениях и призвал общество к ответственности - мыть руки, носить маску, соблюдать дистанцию и не ходить на работу, учебу и в общественные места больными. По возможности - стоит работать удаленно, подчеркнул Кариньш.
Антирекорд за сутки
В Латвии за минувшие сутки выявлено 250 новых случаев коронавируса - это новый суточный максимум, сообщает агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний республики. Общее число инфицированных достигло 4 208, из них 1 357 выздоровели.
По данным Национальной службы здравоохранения Латвии, на которую ссылается агентство BNS, накануне 17 пациентов с COVID-19 были госпитализированы, а всего в стационарах республики от коронавируса лечатся 113 пациентов. Еще один инфицированный в возрасте 55-60 лет скончался.