Угроза похищения иностранцев: США предупреждают о возможных терактах в Турции

Выдача виз приостановлена во всех диппредставительствах США в Турции, включая консульства в Стамбуле, Адане и Измире, передает DW.

Посольство США также сообщило о приостановке оказания дипломатических услуг американским гражданам в Турции. Гражданам США рекомендовано проявлять повышенную бдительность в местах, где встречаются американцы и другие иностранцы, в том числе в крупных офисных зданиях и торговых центрах. Американцам также рекомендовано избегать большого скопления людей.