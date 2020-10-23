Пт, 23.10.2020
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Анди Мейстер
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Угроза похищения иностранцев: США предупреждают о возможных терактах в Турции

Стамбул. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

США приостановили выдачу виз в Турции после получения "заслуживающих доверия сообщений о возможности терактов". Существует угроза похищения американцев и граждан других государств в Стамбуле и других городах Турции, сообщило посольство США в Анкаре на своем веб-сайте в пятницу, 23 октября.

Выдача виз приостановлена во всех диппредставительствах США в Турции, включая консульства в Стамбуле, Адане и Измире, передает DW.

Посольство США также сообщило о приостановке оказания дипломатических услуг американским гражданам в Турции. Гражданам США рекомендовано проявлять повышенную бдительность в местах, где встречаются американцы и другие иностранцы, в том числе в крупных офисных зданиях и торговых центрах. Американцам также рекомендовано избегать большого скопления людей.

Американские диппредставительства в Турции уже неоднократно становились мишенью терактов. В 2016 году Белый дом предписал всем родственникам американских дипломатов в Стамбуле покинуть Турцию из-за возросшей угрозы терактов. В марте 2018 года из-за угрозы теракта было временно закрыто посольство США в Анкаре. Тогда, согласно сообщениям, был задержан целый ряд предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

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