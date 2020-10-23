Урмас Рейтельманн уходит из совета ERR

«Я, наверное, безнадежно отстал от времени. Когда я ходил в школу, слово "содомит" означало "гомосексуал", как это всегда было в историческом смысле. На всякий случай еще раз проверил кембриджский словарь, значение такое же. Безусловно, язык развивается, и я, конечно, понятия не имею, что что-то означает на сленге сексуально-извращенных субкультур, и, возможно, первоначальное значение на сегодняшний день распространилось на скотоложцев», - написал Рейтельманн в социальных сетях.

По словам Рейтельмана, ERR грубо нарушает Закон о телерадиовещании, который, похоже, никого не беспокоит, но из контекста вырвали одно критическое слово, на котором строится обвинение.

«Видимо, будет разумным мне в понедельник сообщить фракции EKRE, что я ухожу из совета национального телерадиовещания и тем самым забираю кость у левых либералов для нападения на правительство», - написал Рейтельманн.

Скандал разгорелся после того, как Рейтельманн назвал в социальных сетях ведущих передачи Ringvaade на ETV содомитами. В пятницу утром он удалил опубликованную в четверг вечером запись.

Председатель совета телерадиовещания Рейн Вейдеманн пообещал предложить EKRE заменить в совете Рейтельманна на другого представителя их партии. По словам Вейдеманна, Рейтельманну, оскорбительно высказавшемуся о сотрудниках ETV, не место в совете ERR.