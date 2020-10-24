Девять причин купить квартиру в новом доме

1. Все новое

В новой квартире вы будете первым хозяином. Вы будете знать, что никто здесь ничего не менял и не перестраивал. В новом жилье особенно свеж воздух и, в прямом смысле слова, лучше внутренний климат, поскольку новые системы отопления, вентиляции и охлаждения обеспечивают стабильную внутреннюю температуру и достаточный воздухообмен. Подъезды и другие помещения общего пользования чистые и выглядят солидно.

2. Низкие коммунальные расходы

В новых многоквартирных домах счета за отопление, электричество и обслуживание меньше. К тому же меньше и всевозможные потери. И уж точно в ближайшие десятилетия у дома не будет потребности в ремонте. Новые жилые дома делаются энергосберегающими, для этого используются новые качественные материалы и технологии (например, вентиляция с рекуперацией тепла, решения умного дома, солнечные панели, системы видео-охраны и так далее. В новой квартире вы ежемесячно будете экономить на коммунальных расходах. Кроме того, у вашего квартирного товарищества не будет долгов по ремонту, которые в старом доме могут оказаться довольно большой статьей расходов. Жить в новой квартире обычно выгоднее.

3. Продуманные пространственные решения

Пространственные решения в новых квартирах более продуманны, чем в старых. Квартиры более просторные и светлые, во многих есть уютные балконы. В планировке ванной комнаты учтено место для стиральной машины, в спальне и прихожей есть ниши для встроенных шкафов. В больших квартирах бывают настоящие гардеробные.

4. Дизайн интерьера именно для вас

Покупая новую квартиру, вы можете оформить ее интерьеры по своему вкусу и в соответствии со своими стилистическими предпочтениями. Среди пакетов, разработанных профессиональным дизайнером интерьеров, вы можете выбрать подходящий вам по цвету стен, материалу полов, плитке в ванной комнате. В ближайшие годы вам также не придется беспокоиться о ремонте.

5. Кухня по своему вкусу

Кухня – это сердце дома, и в новой квартире вы сможете спланировать кухню в точном соответствии со своими потребностями и придерживаясь любимого стиля в оформлении. Поскольку кухонная мебель и техника являются одной из самых существенных статей расходов при обустройстве новой квартиры, лучше покупать квартиры вместе с кухонным пакетом. Так вам удастся избежать больших расходов при обустройстве нового жилья.

6. Льготы

При покупке нового жилья вы можете получить более выгодное предложение по займу – это касается как ставки самофинансирования, так и процентной ставки по кредиту. Покупая квартиру в новом доме, вы можете воспользоваться специальными предложениями и скидками, которые часто предлагают в таких случаях производители мебели и предприятия, связанные с оформлением интерьеров.

7. Удобные кладовки

Сегодня у каждой хорошей новой квартиры есть кладовка на нулевом или первом этаже дома. Это дополнительное помещение удобно использовать для хранения велосипедов, инвентаря для хобби, чемоданов, а также сезонной одежды. В некоторых новых многоквартирных домах есть даже солнечные террасы на крыше.

8. Продуманная парковка

У новых многоквартирных домов всегда есть продуманные автомобильные стоянки – перед домом, под домом или во дворе, доступ к которому посторонним ограничен. Хотя участки у новых многоквартирных домов меньше, чем у старых, обычно для каждой квартиры предусмотрено одно парковочное место.

9. Новая и современная инфраструктура