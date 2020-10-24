После встречи со словенским министром иностранных дел Урмас Рейнсалу ушел на самоизоляцию

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил в соцсети Facebook, что следующую неделю он будет работать в удаленном режиме, поскольку в Таллинне встречался со словенским коллегой Анже Логаром, который в пятницу сдал положительный тест на коронавирус, пишет Postimees.
По сообщению зарубежных СМИ, у Анже Логара пока не проявились какие-либо симптомы заболевания. В то же время всем контактировавшим с ним чиновникам придется самоизолироваться на 10 дней. В субботу в Словении введут новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Рейнсалу сдал тест на коронавирус в пятницу вечером, Но его результат пока неизвестен.
«На этой неделе министр иностранных дел Словении посетил с рабочим визитом страны Балтии. Во вторник у меня состоялась встреча с ним в Таллинне, где он сообщил о присоединении Словении к фонду "Инициативы трех морей". Сегодня вечером пришло сообщение из Словении, что результат сегодняшнего теста министра на коронавирус был положительным. По этой причине сделал сегодня вечером тест (уже шестой за последние пару недель), а ближайшую неделю проведу в самоизоляции и буду работать удаленно с помощью веб-камеры. В изоляции также будут находиться и мои коллеги из Латвии и Литвы. Так что на следующей неделе у нас будет "Балтийский карантин" вместо "Балтийского пузыря"», - написал в соцсетях Рейнсалу.
Анже Логар вернулся из тура по странам Балтии в четверг. У Логара, сдавшего положительный тест на коронавирус, нет симптомов болезни, но он и его ближайшее окружение ближайшие десять дней проведут в самоизоляции.
Sloveenia välisminister külastas sel nädalal enne Sloveenia Euroopa Liidu eesistumist Balti riike. Teisipäeval kohtusin...Опубликовано Urmas Reinsalu Пятница, 23 октября 2020 г.