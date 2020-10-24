После встречи со словенским министром иностранных дел Урмас Рейнсалу ушел на самоизоляцию

По сообщению зарубежных СМИ, у Анже Логара пока не проявились какие-либо симптомы заболевания. В то же время всем контактировавшим с ним чиновникам придется самоизолироваться на 10 дней. В субботу в Словении введут новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«На этой неделе министр иностранных дел Словении посетил с рабочим визитом страны Балтии. Во вторник у меня состоялась встреча с ним в Таллинне, где он сообщил о присоединении Словении к фонду "Инициативы трех морей". Сегодня вечером пришло сообщение из Словении, что результат сегодняшнего теста министра на коронавирус был положительным. По этой причине сделал сегодня вечером тест (уже шестой за последние пару недель), а ближайшую неделю проведу в самоизоляции и буду работать удаленно с помощью веб-камеры. В изоляции также будут находиться и мои коллеги из Латвии и Литвы. Так что на следующей неделе у нас будет "Балтийский карантин" вместо "Балтийского пузыря"», - написал в соцсетях Рейнсалу.