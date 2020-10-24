Забастовка в Белоруссии после ультиматума Лукашенко. Кто в ней участвует?

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", - заявила Светлана Тихановская, предъявляя властям Белоруссии "народный ультиматум", состоящий из трех требований: отставка Лукашенко, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных.

Так как до 25 октября остаются считанные дни, а озвученные требования не выполнены и, вероятно, выполнены не будут, белорусы стали готовиться к национальной забастовке. Кто собирается бастовать и будет ли успешной акция протеста 26 октября?

Не первая забастовка в Белоруссии за время протестов

Грядущая забастовка 26 октября - не первая за время почти трехмесячных протестов в Белоруссии. Уже спустя неделю после президентских выборов, когда стало известно о пытках и насилии белорусских силовиков в отношении мирных протестующих, на стачки и акции солидарности вышли работники крупнейших государственных промышленных гигантов страны - Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, "Беларуськалий", "Гродно-Азот" и другие.

Правда, до полномасштабной забастовки дело так и не дошло, акции солидарности и стачки продлились несколько дней. Белорусские СМИ тогда писали, что бастующих работников запугивали увольнениями и арестами.

Затем 16 сентября некоторые малые предприятия, магазины, кафе и рестораны присоединились к общенациональной акции солидарности. Тогда на работу на один день не вышли такие компании, как магазин одежды ZNWR и LSTR, шоурум The young clothes, рок-клуб TNT, бар "БанкиБутылки" и многие другие. Некоторые из них подтвердили DW свое намерение присоединиться и к предстоящей забастовке, но объявлять открыто об этом не готовы, так как после предыдущей акции столкнулись с повышенным вниманием со стороны проверяющих органов.

"Не можем работать, будто нас это не касается"

Впрочем, среди предпринимателей нашлись те, кто уже объявил об участии в забастовке 26 октября. "Простите, но всеми сотрудниками принято решение о страйке против насилия и беззакония. Мы не можем работать, будто нас это не касается. Соответственно, с 26 октября магазин прекращает работу на неопределенный срок", - заявило руководство магазина антиквариата "Буржуазные ценности" в своих социальных сетях.

Не планирует работать со следующего понедельника фирма suntro.by из небольшого города Лида, которая занимается продажей ультрафиолетовых ламп. "На улицы нам не дают выходить, так хоть таким образом мы выразим свое мнение о происходящих в стране событиях", - рассказывает директор фирмы Александр Антропов. Вместе с тем, в успех забастовки он не сильно верит: "Забастовка должна быть массовая, а если будут бастовать единицы, это ни к чему не приведет".