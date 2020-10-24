Луйк: наш восточный сосед не уменьшил своего агрессивного военного отношения к НАТО даже во время пандемии

Участники встречи также одобрили план создания космического центра НАТО, а также недавнее решение объявить международный штаб Северной дивизии в Латвии частью силовой структуры НАТО.

«Наш восточный сосед не уменьшил своего агрессивного военного отношения к НАТО даже во время пандемии, проводя крупномасштабные учения и наращивая ракетный арсенал. Поэтому НАТО нужно поддерживать и укреплять сдерживание и оборону», - сказал министр обороны Луйк после двухдневной встречи в пятницу вечером.

Политика сдерживания и обороны основана на устойчивых инвестициях в оборонное развитие, которое будет находиться под давлением экономического спада, вызванного пандемией. Участники встречи пришли к мнению, что в нынешней ситуации с безопасностью нельзя идти на уступки. Министр обороны Луйк отметил, что, несмотря на пандемию, Эстония намерена продолжать развивать свой независимый оборонный потенциал, и в 2021 году оборонный бюджет увеличится до 2,3 процента.

Министры обороны обсудили также защиту критически важной инфраструктуры и цепочек поставок, важность которых также подчеркивается продолжающейся пандемией. Была подчеркнута зависимость от гражданского сектора и третьих стран в предоставлении инфраструктуры и услуг, на которых базируются силы и общество союзников.

Что касается военных операций НАТО, обсуждались текущие операции в Афганистане и Ираке. Миссия НАТО в Афганистане находится на завершающей стадии, и до тех пор, пока союзники не решат вывести войска из Афганистана, Эстония продолжит вносить свой вклад. Что касается миссии в Ираке, то на встрече министр обороны Луйк сказал, что Эстония готова направить туда в следующем году группу военных охранников.

В прошлом году к оперативным сферам деятельности НАТО добавился космос, и на заседании был одобрен план создания космического центра в штаб-квартире ВВС НАТО. В последние годы космос становится все более важной областью, поскольку все операции НАТО зависят от безопасной и высокоскоростной спутниковой связи.