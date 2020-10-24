В Эстонии выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 38,07 случая на 100 000 жителей.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

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Не теряем бдительности

В течение двух недель распространение коронавируса в Эстонии оставалось на стабильном уровне, однако в Европе вирус распространяется быстрыми темпами. По‑прежнему действует рекомендация – путешествовать только в случае крайней необходимости.

Чтобы оставаться физически здоровыми, мы должны ежедневно заботиться и о своем психическом здоровье. Портал Peaasi.ee приглашает всех в течение месяца психического здоровья уделить пристальное внимание своим близким: найти время для разговоров, вместе заняться спортом, отправиться на природу или пойти на прогулку или другие совместные занятия.

Рекомендуется соблюдать дистанцию в общественных помещениях и в общественном транспорте, где мы контактируем с большим количеством людей. Напоминаем, что соблюдение дистанции – один из самых эффективных способов предотвратить заражение.

Маска – это дополнительная защита при сохранении дистанции, хорошей гигиене и использованию мобильного приложения HOIA.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 157 428 раза, 98 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.