Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион

Общее число заражений коронавирусом во Франции возросло до 104 107, а число смертей выросло до 34 508. За последние сутки положительный результат показали около 15% тестов на коронавирус: поступила информация о 42 032 новых случаях заражения, 184 пациента с COVID-19 скончались.

В октябре отметку в 1 млн случаев заражения преодолела другая западноевропейская страна - Испания.

Французские власти активно борются против распространения вируса. Так, в ночь на субботу комендантский час начнет действовать еще в 38 ее департаментах и Французской Полинезии.