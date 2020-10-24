Находившийся с визитом в Эстонии президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

Коронавирус выявлен у президента Польши Анджея Дуды, сообщает государственное информагентство PAP. Глава государства чувствует себя хорошо, заявил его представитель.

"Дамы и господа, президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус, как было рекомендовано. Ответ оказался положительным", написал в сети Twitter госсекретарь канцелярии президента Блавей Спихальский.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020