Сб, 24.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Находившийся с визитом в Эстонии президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

Находившийся с визитом в Эстонии президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда.

ФОТО: DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago-images.de/imago images/newspix

Посетивший на этой неделе Эстонию президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом, пишет DW.

Коронавирус выявлен у президента Польши Анджея Дуды, сообщает государственное информагентство PAP. Глава государства чувствует себя хорошо, заявил его представитель.

"Дамы и господа, президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус, как было рекомендовано. Ответ оказался положительным", написал в сети Twitter госсекретарь канцелярии президента Блавей Спихальский.

В понедельник Дуда участвовал в саммите "Инициатива трех морей" в Таллинне, на котором в числе прочих присутствовали президент Эстонии Керсти Кальюлайд, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, президент Болгарии Румен Радев и заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста Кейт Крач.

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