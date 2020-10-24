Эксперт по кибербезопасности – предпринимателям: следите за тем, у кого есть доступ к данным

Рекомендация номер один. Обращайте внимание на собственную кибергигиену и кибергигиену своих коллег

Бытует мнение, что обеспечение кибербезопасности является обязанностью ИТ-отдела или поставщика услуг. По словам Юхансона, такое отношение опасно, потому что уводит внимание от ответственности. Важен вклад каждого человека в улучшение корпоративной кибергигиены. Члены руководства предприятия, чьи взгляды помогают формировать организационную культуру, не являются исключением. Из-за халатного отношения одного человека может пострадать вся компания и ее коллектив. «Уровень кибербезопасности предприятия начинается с каждого сотрудника. С того, проверяет ли он тщательно имя и адрес электронной почты отправителя, применяет ли к учетным записям электронной почты многоуровневую аутентификацию и обновляет ли свои пароли и компьютерное программное обеспечение», – говорит Юхансон. Он подчеркивает, что вероятность понести финансовый или репутационный ущерб в результате кибератаки значительно снижается, когда компании обращают внимание на личную кибергигиену своих сотрудников.

Рекомендация номер два. Знайте, какое оборудование и программное обеспечение использует ваша компания

Надежные поставщики услуг постоянно совершенствуют свое оборудование и программное обеспечение с целью повышения удобства и безопасности пользователей. Эксперт по информационной безопасности RIA говорит, что сегодня подавляющая часть повседневной работы компаний перенесена в компьютеры. Компании используют самые разные программы – от программ управления клиентами и программного обеспечения для продаж и бизнеса до программного обеспечения для бухгалтерского учета. Поэтому также часты сообщения об обновлении той или иной программы. К сожалению, обновление часто не выполняется. «Широко распространено отношение, что обновление никуда не денется. Многие не понимают, что откладывание обновления дает киберпреступнику возможность и время спланировать злодеяние», – говорит Юхансон. Он рекомендует компаниям назначать лиц, в чьи обязанности входит следить за обновлением программ и компьютеров сотрудников. Также запрашивать точные обзоры программ и компьютеров, которыми коллектив компании пользуется для выполнения работы.

Рекомендация номер три. Знайте, какие сотрудники имеют права доступа к данным

В информационном обществе данные ценны для предприятий как никогда раньше. Об этом знают и киберпреступники, которые постоянно ищут новые способы обнаружения уязвимостей в информационных системах компаний и хотят как можно быстрее монетизировать полученные данные. «Компании должны четко знать, у кого есть доступ к разным данным – будь то данные клиентов, финансовые данные или другие типы данных», – подчеркивает Юхансон. Он добавляет, что в каждой компании также должны быть установлены правила обработки, хранения и устранения утечек данных. «Четкие процедурные правила помогают предотвратить кибератаки и, в случае их возникновения, быстрее найти решение проблемы», – говорит Юхансон. Важно следить за тем, чтобы лицам, сменившим работу, был прекращен доступ к данным. В противном случае опасность будет подстерегать компанию там, где ее руки окажутся коротки.

Рекомендация номер четыре. Рассказывайте своей команде о распространенных кибератаках