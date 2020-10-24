В Японии планируют начать возвращать деньги за билеты на Олимпиаду

Планируется, что возврат билетов на Олимпийские игры состоится в течение 20 дней с 10 ноября, соответствующий процесс касательно билетов на Паралимпийские игры начнется в декабре.

По данным NHK, на токийские Олимпийские игры ранее было продано около 4,4 миллионов билетов, на Паралимпийские игры - около 97 тысяч. При этом срок их действия был продлен на 2021 год после переноса соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.