Фото ⟩ В гостях: пять маленьких квартир в Стокгольме

1. Белая кухня и спальня в алькове. Площадь 39 м2

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Какая задача стояла при оформлении квартиры? Найти в ней место для полноценной спальни и выдержать стилистику интерьера в духе прошлого.

Решение. Изначально зона для спального места не предполагалась планировкой квартиры: стена с раздвижными дверями, которая позволила организовать почти полноценную спальню, появилась в наши дни. Кровать располагается в алькове, в него же вписали и гардеробную, и оформили все это в классическом ключе.

2. Светлая квартира с правильным зонированием. Площадь 32 м2

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Какая задача стояла при оформлении квартиры? Декораторам студии Balthaz Interior, Анне Навье и Луизе Стибек, предстояло грамотно зонировать маленькое пространство квартиры. Владельцам хотелось получить просторную гостиную и спальню и при этом оставить отдельную кухню и коридор.

Решение. Жилые комнаты удалось увеличить за счет других помещений — коридор, кухня и санузел получились совсем маленькими. Но благодаря высоким потолкам здесь совсем не тесно.

3. Маленькая двухкомнатная квартирка с кухней и спальней. Площадь 39 м2

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Какая задача стояла при оформлении квартиры? В квартире должно было получиться достаточно систем хранения и места для отдыха — за эту задачу взялись интерьерные стилисты студии Scandinavian Homes.

Решение. Чтобы в квартире не было тесно, кухню оформили совсем маленькую — в виде полуострова с варочной панелью и шкафчиками позади.

4. Маленькая квартира с террасой на крыше. Площадь 36 м2

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Какая задача стояла при оформлении квартиры? Оформить комфортное пространство не в классической скандинавской серо-белой гамме, а с цветными элементами. Также владельцам было важно зонировать пространство и организовать вместительные системы хранения.

Решение. Место для хранения вещей отвели в спальне, а на стыке кухни, коридора и гостиной встроили почти незаметный шкаф, чтобы все необходимое было под рукой. Систему хранения дополнили множеством открытых полок, на которых разместили картины и декор.

5. Черно-белая квартира с синей кухней. Площадь 36 м2

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Какая задача стояла при оформлении квартиры? Дизайнерам Wida Interior предстояло оформить косоугольное пространство квартиры-студии и разделить единое пространство на две комнаты.

Решение. Декоративная перегородка из стекла условно делит пространство на гостиную-столовую и спальню. Конечно, ни одну из комнат с таким зонированием не назовешь полноценной, зато перегородка не забрала ни грамма света и задала пространству правильный ритм.